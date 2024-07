Futuro Simeone, spunta un incontro a sorpresa: addio al Napoli in vista?

Il futuro del Cholito Simeone potrebbe essere lontano da Napoli: spunta un incontro in merito ad un possibile addio.

Il Napoli dovrà accelerare con le cessioni nei prossimi giorni, per cercare di legare ad Antonio Conte una rosa definitiva quanto più presto possibile. Tutti i reparti sembrano essere coinvolti da possibili movimenti e sono ore frenetiche per il ds Manna, il quale prosegue i contatti anche per i possibili rimpiazzi dei giocatori che partiranno.

Un reparto particolarmente investito da questi movimenti è quello offensivo: si sta infatti concludendo positivamente la trattativa che porterà Jesper Lindstrom a lasciare il Napoli dopo solo un anno per accasarsi all’Everton. L’operazione dovrebbe chiudersi con un prestito con diritto di riscatto sui 25 milioni di euro. Ma non è tutto: in attacco resta infatti da monitorare anche la situazione di Osimhen (conteso da Psg e Arabia), col possibile arrivo di Lukaku al suo posto.

Simeone, spunta l’incontro per l’addio al Napoli

In più, il Napoli, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, dovrebbe cedere anche uno fra Simeone e Cheddira: c’è infatti un solo posto come futuro vice dell’attaccante titolare che verrà. La soluzione in vantaggio sembra essere quella di un addio dell’argentino: secondo il quotidiano, la zia-manager del giocatore avrebbe incontrato la Lazio.

Il segno di questo incontro sembra evidentemente quello di un possibile addio e un’ulteriore conferma di un piccolo malcontento di fondo di un calciatore che rischierebbe di avere davvero pochissimo spazio vista anche la mancanza del doppio impegno europeo per il Napoli. Sembrano davvero lontani anche per lui i fasti dello Scudetto, dove, pur non essendo titolare fisso, riusciva ad imporsi costantemente, siglando diversi gol decisivi per la squadra di Spalletti. L’ultima annata è stata invece contraddistinta da un ruolo da vero comprimario, in cui quasi sempre il sostituto prescelto ad Osimhen è stato invece Giacomo Raspadori.

Adesso, il calciatore potrebbe scegliere di reclamare maggiore spazio altrove e provare un rilanciarsi. La Lazio calza così davvero a pennello, dopo che quest’ultima ha deciso di lasciare andare il proprio bomber Ciro Immobile al Besiktas. L’arrivo del solo Tijani Noslin potrebbe così non bastare al club di Lotito, voglioso di rinforzare il reparto con un altro attaccante che abbia le caratteristiche di una prima punta di peso. Il Napoli, invece, potrebbe decidere di lasciarlo partire per incassare, consapevole della presenza in rosa di un sostituto già valido come Cheddira.