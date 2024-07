“Assente a Castel di Sangro”: mercato Napoli, cessione ad un passo

Indizio importante per la prossima cessione del Napoli: l’assenza a Castel di Sangro sarebbe la conferma definitiva.

Il Napoli è arrivato proprio in questi minuti a Castel di Sangro dove svolgerà la seconda parte del ritiro pre stagionale dopo aver lavorato nelle ultime settimane in quel di Dimaro Folgarida. Una seconda parte che risulterà molto importante per Antonio Conte, visto che l’allenatore avrà finalmente a disposizione quei calciatori che erano assenti in Trentino a causa degli impegni nazionali.

Da Di Lorenzo a Kvaratskhelia, passando per Lobotka e Olivera, passando poi per il colpo Alessandro Buongiorno. Dopo Europei e Copa America, diversi elementi della rosa a disposizione di Conte saranno disponibili e cosi l’allenatore avrà modo di lavorare anche con loro, nella speranza di trasferire nel più breve tempo possibile tutti gli elementi necessari per mettere in campo la propria idea di gioco.

La squadra è stata di fatto blindata, cercando di far lavorare l’allenatore con grande serenità e produttività. Poi c’è il mercato, ed anche sotto questo punto di vista il ritiro di Castel di Sangro rischia di diventare un punto focale per la costruzione del nuovo Napoli. Dal futuro di Osimhen a quello che sarà il suo successore, passando per alcune uscite importanti. Una di queste potrebbe concretizzarsi davvero a breve, questione di giorni se non di ore.

Calciomercato Napoli, addio Ostigard: spunta l’indizio inequivocabile

Leo Ostigard è uno dei giocatori in uscita. Il difensore norvegese pare non rientrare nei piani di Conte che proprio dalla difesa è ripartito per costruire il suo Napoli. Gli arrivi di Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno in questo senso sono davvero indicativi. Ora c’è bisogno di sfoltire proprio quel reparto, l’ex Sampdoria sembra essere ormai in rampa di lancio.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il segnale chiaro risiederebbe nella mancata presenza di Ostigard a Castel di Sangro: il difensore non ci sarà, indizio che chiarirebbe in maniera chiara come la trattativa per la sua cessione stia andando avanti a passo spedito.

Il Napoli ed il Rennes – si legge – stanno lavorando per chiudere l’affare al più presto. Il giocatore, in particolare, starebbe definendo la lunghezza del nuovo contratto che lo legherà al club francese. Oltre ad Ostigard, possibile anche la partenza di Natan con una cessione a tempo determinato, per permettere al difensore di lavorare ed avere maggiore in un altro club.