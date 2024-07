Futuro Natan, colpo di scena in casa Napoli: arriva la decisione di Conte

Il difensore brasiliano Natan ha ricevuto diversi apprezzamenti negli ultimi giorni di calciomercato. Conte è pronto a fare una scelta.

L’ultima stagione è stata un vero incubo per il Napoli e i suoi tifosi. Gli azzurri sono passati dall’entusiasmo per il terzo storico scudetto alla delusione per un anno con tanti errori, sia in chiave tecnica che sul mercato. Complice anche il cambio di guida tecnica e una squadra in difficoltà i nuovi acquisti non hanno inciso e anzi hanno avuto un apporto quasi fallimentare.

Il danese Lindstrom è stato ceduto in queste ore all’Everton, Cajuste è in uscita e un altro giocatore il cui futuro resta in bilico è il brasiliano Natan. Il Napoli ha scovato questo nome a sorpresa dal campionato brasiliano e questi ha avuto l’ingrato ruolo di dover sostituire Kim, non reggendo alla pressione e sbagliando come il resto della squadra.

Conte ha valutato Natan in questa prima fase di preparazione e le ultime indiscrezioni sono piuttosto sorprendenti. Il tecnico non è certo di voler aprire alla cessione, soprattutto nell’eventualità non si concretizzi l’affare Hermoso, nelle ultime ore accostato anche al Chelsea. Il brasiliano – in questa prima parte di ritiro – è apparso in una condizione totalmente differente rispetto al giocatore ‘ammirato’ la scorsa stagione.

Calciomercato Napoli, arriva la decisione su Natan

Secondo quanto riporta Tuttosport l’Hellas Verona sarebbe piombato su Natan e sarebbe molto interessato al suo trasferimento. Il Napoli valuta l’addio solo in prestito ma al momento Conte ha frenato e vorrebbe valutare ancora il brasiliano, magari nel ritiro di Castel di Sangro.

Natan rappresenta comunque un investimento della società partenopea e prima di cederlo, magari totalmente, tutti vogliono essere certi di non disperdere un potenziale patrimonio. Parliamo di un ragazzo molto giovane e il Napoli farà le opportune valutazioni nei prossimi giorni, a partire magari dai prossimi test amichevoli.

Natan è molto appetito sul mercato, ma a meno di sorprese non dovrebbe partire, almeno subito. In uscita c’è Ostigard e neanche Juan Jesus è certo della permanenza, il giovane centrale brasiliano invece potrebbe restare a Napoli. La società azzurra ha rivoluzionato il reparto difensivo, sono arrivati Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola sulla fascia e non è escluso che presto possano arrivare altri cambiamenti. Per Natan il futuro è ancora incerto e non è impossibile che il giocatore alla fine resti in maglia azzurra.