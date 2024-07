Occhio Napoli, Giuntoli punta un calciatore azzurro: può andare alla Juve

Cessione in vista in casa Napoli: il calciatore può passare concretamente alla Juventus, i possibili scenari.

Il calciomercato del Napoli non accenna a fermarsi e in entrata e in uscita: il club campano ha voglia di tornare grande e il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a concretizzare il desiderio di Aurelio De Laurentiis. Per ora gli acquisti sono stati incentrati sul miglioramento della difesa grazie agli arrivi di Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno. Anche sull’out di sinistra la squadra partenopea si è rinforzata con l’approdo di Leonardo Spinazzola che nelle prime due amichevoli con Antonio Conte alla guida del Napoli, ha siglato due reti. Gli azzurri sono pronti, però, anche a rinunciare ad alcuni giocatori considerati dall’allenatore esuberi e non funzionali al suo gioco.

Tra questi figurano Jesper Lindstrom, il cui accordo con l’Everton sembra esser sempre più vicino, Victor Osimhen con cui la società aveva già programmato la sua cessione prima dell’approdo di Conte e Giovanni Simeone che vorrebbe ricoprire un ruolo più importante e quindi sarà costretto a dire addio al capoluogo campano.

Simeone in orbita Juventus: il possibile scenario

Giovanni Simeone, in due anni con la casacca partenopea addosso, ha collezionato ben 70 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League ed ha messo a segno 12 reti e 2 assist. L’attaccante è in uscita dal Napoli e su di lui ci sarebbe il forte interesse di Lazio, orfana di Ciro Immobile, e secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” anche della Juventus.

Il club bianconero ha bisogno di un vice-Vlahovic a seguito della scelta di Thiago Motta di non puntare su Arek Milik. Per questa ragione tra i profili che la dirigenza juventina avrebbe individuato ci sarebbe anche il nome di Giovanni Simeone. La sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 10 milioni di euro: un cartellino non proibitivo che potrebbe convincere Giuntoli ad affondare il colpo dopo averlo personalmente prelevato dall’Hellas Verona nell’anno dello scudetto partenopeo 2022/23. Il direttore sportivo della Juventus, inoltre, sta sondando il profilo anche dell’attaccante della Nazionale, Mateo Retegui che potrebbe risultare, anche lui un’ottima soluzione al rebus attaccante in casa Juve.

Sono attese nelle prossime settimane nuovi sviluppi per chiarire la situazione del Cholito sempre più orientato verso l’addio dopo due anni in cui, soprattutto in quello con Spalletti, è stato decisivo per la vittoria finale. Il suo sostituto potrebbe essere già in casa e sarebbe Walid Cheddira.