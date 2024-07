News SSC Napoli, scelto il sostituto di Lindstrom: ha già detto sì agli azzurri!

News Ssc Napoli, scelto il sostituto di Jesper Lindstrom: si tratta di un esterno che ha già dato il suo sì agli azzurri.

Il Napoli prosegue a programmare il suo calciomercato e a puntellare la sua rosa. Dopo gli arrivi di Spinazzola, Marin e Buongiorno, è tempo però di cessioni: solo a seguito di queste arriveranno nuovi rinforzi. Potrebbero così arrivare ancora nuovi innesti per la rosa di Antonio Conte, ma solo dopo aver liberato lo spazio necessario in una rosa, al momento, piuttosto affollata in alcuni reparti.

In particolare, l’attacco vede due situazioni diverse da monitorare: quella di Victor Osimhen e quella di Jesper Lindstrom. Per il nigeriano, l’addio in direzione Psg potrebbe sbloccare l’arrivo di Romelu Lukaku. Per il danese, invece, la cessione potrebbe essere utile ad aggiungere un nuovo tassello sugli esterni.

Napoli, scelto Neres per l’attacco: le ultime

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’affare che lo porterebbe all’Everton è oramai davvero vicino alla conclusione. La trattativa potrebbe chiudersi per un prestito oneroso con diritto di riscatto sui 23 milioni di euro e sbloccherebbe in entrata l’arrivo di un altro obiettivo: David Neres dal Benfica.

Secondo la rosea il prescelto sarebbe lui e dopo la cessione l’assalto sarebbe immediato. L’idea del club partenopeo sarebbe, a questo punto, quello di avanzare la stessa un’offerta con la stessa formula utile a portare Lindstrom all’Everton anche al Benfica per l’esterno brasiliano. Anche qui, quindi, l’affare potrebbe concludersi in prestito con diritto di riscatto.

D’altro canto, anche Neres avrebbe chiaramente esplicitato al Benfica la sua volontà di lasciare il club lusitano per non passare un’altra stagione all’ombra di Angel Di Maria. Il Napoli sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte e a dargli maggiore spazio: anche il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, conferma ciò e aggiunge che il calciatore avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento al club azzurro, voglioso di rilanciarsi alla guida di Antonio Conte. La cifra chiesta dal Benfica, secondo il quotidiano, sarebbe intorno ai 20 milioni e il Napoli sarebbe pronto ad avvicinarsi a questa, forte del gradimento espresso dal calciatore.

Ex Ajax, con cui raggiunse la semifinale di Champions League nel 2018/2019, Neres viene da una stagione in cui ha realizzato 5 gol in campionato col Benfica. Si tratta, comunque, di un calciatore di assoluto qualità, con una abilità particolarmente spiccata nel dribbling e nell’uno contro uno. Si tratterebbe di un colpo di assoluto livello per puntellare l’attacco alla guida di Antonio Conte.