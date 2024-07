“Il Napoli lo aiuterà!”, la confessione che cambia il destino del giocatore

In casa Napoli bisogna registrare alcune dichiarazioni che potrebbero cambiare a breve il destino di un giocatore.

Dopo aver salutato Dimaro, il Napoli di Antonio Conte si sta godendo i tre giorni di riposo concessi dall’ex ct della Nazionale italiana. Anche perché il ritiro di Castel di Sangro, visto che inizierà giovedì prossimo. In Abruzzo, visto che rientreranno i vari nazionali, scatterà di fatto la vera preparazione per la prossima stagione.

Tuttavia, in attesa dello start del ritiro di Castel di Sangro, la giornata di tutto il contesto partenopeo è stata contraddistinta dalla lunghissima conferenza stampa ( durata quasi due ore) di Mario Giuffredi. Il noto agente, infatti, ha svelato i vari retroscena del ‘quasi divorzio tra Giovanni Di Lorenzo ed il Napoli. Ma il procuratore ha svelato anche una decisione presa da Aurelio De Laurentiis sul futuro di un altro suo assistito.

Calciomercato, Mario Giuffredi su Mario Rui: “Il Napoli lo aiuterà ad andare via!

Mario Giuffredi, infatti, si è soffermato anche sul futuro di Mario Rui: “Chi può andare via tra i miei assistiti? Mario Rui perché, dopo sette anni, vorrebbe tornare in Portogallo. Se ci dovesse essere un’occasione, allora il Napoli lo aiuterà ad andare via”.

Mario Rui, quindi, è sulla lista dei partenti, anche per questo è stato preso Leonardo Spizzaola a parametro zero. Anche se, almeno per il momento, non sono ancora arrivate offerte dal Portogallo. La decisione del terzino sinistro, ovviamente, è comprensibile, ma con il suo addio andrà via l’ultimo giocatore che ha fatto parte sia del gruppo dei 91 punti (stagione 2017/18 con Sarri in panchina) che quello dello scudetto con Luciano Spalletti.