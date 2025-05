Raspadori gol, subito dopo Lukaku fa un gesto meraviglioso che sfugge alle tv

Napoli Genoa, entusiasmo alle stelle: la reazione di Lukaku dopo il gol di Jack Raspadori.

Al Maradona sta andando in scena il delicatissimo match di campionato tra Napoli e Genoa. Gli azzurri stanno conducendo la gara 2 a 1 grazie alla rete di Giacomo Raspadori che ha rotto l’equilibrio del pari, ottenuto dai rossoblù nel primo tempo dopo una sfortunata carambola su Alex Meret.

Partita tiratissima con i ragazzi di Vieira davvero puntuali nell’aggredire alti la squadra di Antonio Conte scesa in campo nel secondo tempo con un piglio diverso rispetto a come aveva chiuso il primo tempo. Maggiore spinta offensiva e migliore convinzione nel possesso palla azzurro.

Dopo il gol del nuovo vantaggio firmato Raspadori, Romelu Lukaku ha sfogato la sua gioia in un modo che è sfuggito in Tv.

Gol Raspadori, la reazione di Romelu Lukaku

Oltre a Raspadori, ad essersi preso la scena nel corso del secondo tempo è stato anche il numero 11 del Napoli, Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, ha aizzato più volte i propri tifosi con ampi gesti per sostenere la squadra e condurla al gol del vantaggio, arrivato in seguito.

Il centravanti del Napoli, in seguito, proprio appena siglata la rete del 2 a 1 si è accasciato al suolo per liberare tutta la tensione del momento. L’ex Inter e Roma, infatti, ha iniziato a pregare inginocchiato, sfinito, quasi in lacrime.

Una partita speciale per lui che lo ha visto protagonista anche nel tabellino con un gol che ha aperto il match. Per Lukaku è l’ottavo gol in carriera contro il Genoa, squadra a cui ha segnato di più in carriera in Serie A.

Napoli Genoa, il boato del Maradona

Una rete importantissima per l’ex Sassuolo che a dispetto della prima parte di stagione, è riuscito a caricarsi sulle proprie spalle il Napoli a suon di gol molto importanti che hanno contribuito all’ascesa della squadra partenopea in classifica.

Una reazione, inoltre, quella successiva alla rete del vantaggio, che racchiude un po’ lo stato d’animo di tutto il pubblico partenopeo che continua a sognare per un obiettivo insperato ad inizio campionato soprattutto dopo l’epilogo di una stagione disastrosa come la scorsa.

D’altra parte anche il contributo del pubblico ha fatto sì che gli azzurri potessero avere la forza di trovare il gol del vantaggio nonostante la grande intensità in mezzo al campo.