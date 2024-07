LIVE – Giuffredi: “Non ho mai raggiunto un accordo con la Juventus. Giuntoli mi ha detto…”

In questi minuti sta andando in scena la conferenza stampa di Mario Giuffredi. Il noto agente analizzerà diversi temi.

Mario Giuffredi è senza dubbio l’uomo dell’estate. Il noto agente si è reso protagonista di un “caso” unico assieme al suo assistito Giovanni Di Lorenzo. Tutto è nato dalla volontà del calciatore di approdare altrove, ma poi è stata raggiunta la pace con il Napoli.

A distanza di alcuni giorni dall’annuncio legato alla permanenza, il noto agente ha deciso di tenere una conferenza stampa dove analizzerà diversi temi. Il procuratore parlerà in conferenza dal Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli per chiarire la situazione dei suoi assistiti azzurri.

Giuffredi: “Di Lorenzo ha sempre voluto restare a Napoli con Conte”

Mario Giuffredi, noto agente, sta tenendo una conferenza stampa per analizzare il futuro di ben cinque calciatori azzurri. Di seguito le sue parole sul futuro di Di Lorenzo, Politano, Mario Rui, Gaetano e infine Folorunsho.

“Innanzitutto sono qui per fare chiarezza sulla situazione legata a Giovanni Di Lorenzo. Purtroppo, i tifosi leggono solo i giornali o guardano la televisione, quindi non conoscono le tante dinamiche. Sono qui per far capire che persona è il mio assistito. Stiamo parlando del capitano azzurro, il quale è entrato nella storia del club”.

“Nessuno si aspettava di fare un campionato come quello dello scorso anno. Un giocatore che vince lo scudetto l’anno prima si è poi trovato ad affrontare un’annata durissima. Ci sono stati momenti molto duri, però Giovanni assieme ai compagni ha sempre pensato che la situazione si potesse risolvere. Tutto ciò ha portato molta frustrazione e delusione. Giovanni ha dovuto affrontare tanti problemi, sostituendosi anche ai dirigenti”.

“Si è parlato tanto del futuro, e per noi l’unico allenatore che dava garanzie al mio assistito era Antonio Conte. Durante le mie conservazioni con Manna ho sempre detto che sarebbe rimasto solo se fosse arrivato Conte. Le problematiche sono nate per diverse situazioni, in modo particolare nelle ultime trasferte. Il punto chiave è stato toccato quando il calciatore è collassato in albergo mentre la squadra era in campo. Sui giornali è stato detto tanto, in modo particolare un quotidiano sottolineò la bugia del calciatore causa accordo con la Juventus. Questa è stato un avvenimento importante, in quanto il club ha deciso di non intervenire ed il ragazzo c’è stato davvero male”.

“Un altro punto chiave è stato toccato durante il match tra Napoli e Lecce. Io non ricordo un capitano che viene sostituito a tre minuti dalla fine per essere fischiato dall’intero stadio. Si è trattato di un altro episodio angosciante per il mio assistito. So benissimo che non si è trattato di una strategia del presidente, ma è stata una sciagura di Calzona”.

“Nonostante il periodo molto difficile, il calciatore ha sempre saputo di voler restare a Napoli in caso di arrivo di Antonio Conte, nonostante l’incertezza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato però l’atteggiamento del DS Manna, il quale ha comunicato al calciatore che se fosse arrivata la cessione si sarebbe concretizzata la cessione. Parliamo dello stesso uomo che mi ha sempre detto che Di Lorenzo era insostituibile. Lì il calciatore ha iniziato a valutare la cessione in modo molto concreto, infatti mi ha chiamato chiedendomi di poter approdare altrove”.

“Da quel momento è apparsa la mia figura, in quanto il mio compito è quello di salvaguardare i miei assistiti. Io ho fatto una prima intervista dove dico che Di Lorenzo vuole andare via e l’ho ripetuto poi in una seconda intervista. Ho fatto ciò perché mi aspettavo due possibili reazioni da parte del club: la cessione o il massimo sforzo per tenere il calciatore. Intanto, però, non era presente l’allenatore azzurro”.

“Il punto chiave è poi rappresentato dall’arrivo di Antonio Conte, l’unico allenatore per il quale Giovanni Di Lorenzo sarebbe rimasto a Napoli. Ho incontrato l’allenatore che si è dimostrato un vero campione come uomo ascoltandomi per tanto tempo e mettendosi nei panni di Giovanni Di Lorenzo. Una volta capita la volontà del mister e del DS Manna, bisognava capire le idee del club. Dopo tanti mesi, ho rivisto il presidente De Laurentiis nella sede della FilMauro e mi ha ammesso alcune mancanze da parte del club. Io però ho sempre continuato a chiedere la cessione, mettendo davvero alla prova la pazienza del presidente perché i miei dubbi erano proprio su questo”.

“Dopo il primo incontro, il presidente mi ha chiesto un nuovo appuntamento il giorno e lì ho capito l’insistenza del patron. Dopo quel momento ho avuto la certezza sulla vera volontà del presidente. Dopodiché ho confermato la volontà di tutti i dirigenti a Giovanni Di Lorenzo, ma naturalmente la parola finale spetta sempre ai miei assistiti. Una volta terminato l’Europeo ci siamo sentiti e lì mi ha comunicato la sua volontà di restare a Napoli e l’ha fatto con grandissima decisione e serenità mentale. Il cerchio si chiude quindi con la volontà del capitano azzurro”.

Sul possibile approdo alla Juventus: “Io non chiamo il club per proporre Di Lorenzo. Tramite le mie interviste ho lanciato un segnale agli altri club. Non ho mai avuto contatti con la Juventus o altri club. Mi è stato solo detto che semmai si fosse concretizzata la cessione, le dirigenze si sarebbero interessate in modo concreto. Anche Cristiano Giuntoli è stato molto rispettoso, mi ha solo palesato il suo interessamento nei confronti del mio assistito senza mai andare oltre”.