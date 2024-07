Napoli-Hermoso, c’è qualcosa che blocca tutto: che guaio per Manna

Cosa blocca la trattativa tra Hermoso ed il Napoli? Un guaio per Manna che adesso dovrà risolvere una situazione particolare.

Mario Hermoso potrebbe essere un altro innesto all’interno della retroguardia del Napoli. Difensore esperto e di assoluto affidamento, lo spagnolo è stato accostato alla compagine azzurra già da qualche settimana. L’addio all’Atletico Madrid è ormai noto da tempo e resta da capire con chi il difensore classe ’95 deciderà di legarsi per la prossima stagione.

La maglia azzurra sembra calzargli a pennello, al punto da vedere la trattativa già avviata verso un epilogo positivo: le cose, però, non stanno esattamente cosi. Il Napoli ed Hermoso non hanno ancora un accordo e la squadra azzurra in questa fase è costretta a restare sulle sue per evitare problemi sotto diversi punti di vista.

Giovanni Manna sta lavorando su più tavoli per cercare di sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte: Lindostrom, Gaetano ma anche un comparto difensivo che ha cambiato faccia e forma in queste ultime settimane. Gli arrivi di Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno hanno di sicuro cambiato gli equilibri delle retrovie.

Un passaggio sembra scontato: alcuni dovranno andare via, sopratutto per una questione numerica visto che il neo allenatore azzurro pare sia indirizzato verso una difesa a tre dove sia Di Lorenzo che Olivera potrebbero svolgere il ruolo del cosiddetto ‘braccetto’.

Hermoso-Napoli, c’è un azzurro che al momento blocca tutto

Da capire, adesso, come il nuovo direttore sportivo del Napoli riuscirà a gestire una situazione che non è poi cosi semplice: gli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno costringono il club a liberarsi di almeno uno o due difensori, considerando anche l’eventualità di mettere le mani su un elemento di assoluto affidamento come Hermoso.

Al momento, però, Manna ha le mani legate: non può muovere un passo senza prima aver effettuato una cessione. Leo Ostigard avrebbe già delle piste interessanti per il futuro ma non ha ancora dato una risposta positiva ed affermativa alla propria cessione.

Senza l’addio di Ostigard ( c’è il Rennes davanti a tutti), il Napoli non può effettuare passi in avanti per Hermoso. Diversa la situazione di Juan Jesus che ha meno mercato rispetto al difensore norvegese (anche se ci sono club di Turchia ed Arabia Saudita sul brasiliano). Insomma, se Aurelio De Laurentiis volesse dare l’input a Manna per accelerare, non potrebbe farlo senza aver prima fatto partire un difensore.