De Bruyne-Napoli, quando si fa: spunta la data decisiva

Spunta la data decisiva per chiudere la trattativa che può portare De Bruyne al Napoli: tutti gli aggiornamenti.

Il Napoli sogna sul campo e anche sul mercato. Come se non bastasse infatti un finale di stagione in cui gli azzurri stanno inseguendo il quarto Scudetto, anche il calciomercato sta regalando un grande sogno: un possibile arrivo in azzurro della stella del Manchester City Kevin De Bruyne.

In scadenza di contratto col suo club, il belga avrebbe aperto ad un arrivo in azzurro e il club sta lavorando con intensità per ottenere un sì definitivo su ogni punto.

Napoli, la data della decisione di De Bruyne

L’edizione odierna de “Il Mattino” fornisce ulteriori aggiornamenti al riguardo. Confermata l’offerta del club azzurro al calciatore (un biennale con opzione da 7-8 milioni a stagione), il giocatore sta ora riflettendo sul da farsi. La decisione definitiva arriverà però al termine della stagione di Premier League.

Secondo il quotidiano, infatti, ogni riserva verrà sciolta entro fine mese, ma comunque dopo che gli impegni del campo avranno definitivamente terminato la sua avventura ai Citizens.

Al Napoli, adesso, non resta che attendere speranzosi, consapevoli di aver fatto comunque ogni sforzo per venire incontro alla volontà del calciatore. Il club è infatti forte delle referenze positive dei compagni di Nazionale Mertens e Lukaku e dell’apprezzamento del calciatore per una città (si è sposato a Sorrento).

De Bruyne al Napoli, il sogno è possibile

Sono ore quindi cruciali per questa trattativa che è partita come un semplice sogno di mercato, ma che invece sta assumendo dei contorni sempre più reali. Si dovrà però pazientare prima di arrivare al traguardo di questa trattativa.

Comprensibilmente, il calciatore si è preso del tempo per decidere riguardo ad un futuro che gli pone diverse soluzioni alternative: una permanenza in Inghilterra in un club rivale (Liverpool su tutti) o anche un’avventura esotica e ben retribuita, ma lontana dal calcio che conta (Chicago Fire).

E poi c’è il Napoli, una nuova sfida sicuramente intrigante, che lo manterrebbe ancora competitivo ai massimi livelli. La decisione però è da ponderare correttamente, bilanciando anche le esigenze familiari dopo ben dieci anni passati a Manchester. Intanto, il calciatore vuole chiudere alla grande la sua avventura al Manchester City, con una qualificazione in Champions League ancora da conquistare e una finale di FA Cup da giocare.