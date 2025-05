Osimhen alla Juve solo ad una condizione: De Laurentiis ha deciso

Il Napoli deve cedere Osimhen, e la Juventus ci rpova: il patron De Laurentiis ha fissato la condizione.

Nonostante ci sia uno Scudetto tutto da conquistare sul campo, in casa Napoli si pensa già al mercato. Nelle ultime ore riecheggia sempre più forte il nome di Kevin De Bruyne, per cui oramai è confermato l’interesse concreto degli azzurri.

In ottica mercato in uscita, invece, c’è sempre un nome che prevale su tutti: quello di Victor Osimhen. Il nigeriano è pronto a tornare in azzurro, quanto meno temporaneamente, dopo l’ottima stagione in prestito al Galatasaray. Ci sono pochi dubbi riguardo al suo nuovo addio, questa volta a titolo definitivo, e la candidata numero uno per il suo acquisto sorprende: il bomber, infatti, è fortemente voluto dalla Juventus dell’ex d.s. Giuntoli.

Osimhen-Juve, De Laurentiis alza la richiesta

La Juventus fa sul serio per Victor Osimhen. I bianconeri vogliono fortemente l’ex numero nove azzurro, ma per concretizzare l’affare non basteranno i 75 milioni della clausola, che è infatti non valida per l’Italia. Ma questo non costituisce un “no” definitivo alla trattativa, con De Laurentiis che potrebbe trattare per una cifra più alta.

Secondo quanto riportato da l’edizione odierna de Il Mattino, infatti, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto alla dirigenza torinese non meno di 90 milioni di euro.

Del resto, la clausola presente nel contratto che lega il nigeriano al Napoli vale solo al di fuori dell’Italia, ed essendo la Juve una delle dirette concorrenti dei partenopei in Serie A, il presidente non ha la minima intenzione di facilitare le operazioni. Il calciatore ex Lille, dal suo canto, avrebbe già informato l’ambiente sul suo gradimento per l’eventuale passaggio in bianconero.

Osimhen “nuovo Higuain”? La situazione

Bisognerà a questo punto capire come evolverà la trattativa tra i due club nelle prossime settimane. Quel che è certo, è che se dovesse concretizzarsi l’affare, la Juventus metterebbe le mani sull’ennesimo fuoriclasse azzurro. Dopo ‘el pipita‘ Higuain, che tanto ha fatto soffrire il popolo partenopeo, la storia potrebbe ripetersi ancora.

Non è detto, però, che il finale di questa storia sia davvero così. Su Osimhen c’è infatti anche l’interesse del Manchster United, che però al momento non sembra disposto a spendere così tanto per lui. Decisivi, poi, saranno anche i finali di stagione di queste squadre, con entrambe che si giocheranno l’accesso alla Champions League nelle prossime settimane.