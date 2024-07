Chiesa Napoli, da Torino aggiornamento sullo scambio con Raspadori: può cambiare tutto

Federico Chiesa e Giacomo Raspadori continuano a essere al centro dei rumors di mercato, in vista di un possibile scambio tra il Napoli e la Juventus.

Dalla prossima settimana, sono attese novità importanti in casa Napoli per quanto riguarda il mercato: la sessione estiva sta ormai entrando nel vivo, con il club azzurro che è pronto a dare una nuova svolta in entrata, in attesa che vengano definite tutte le situazioni in uscita. In primis, quella legata a Victor Osimhen, su cui il Paris Saint Germain continua a premere per arrivare quanto prima a un accordo, alle migliori condizioni possibili. I parigini intendono strappare uno sconto sui 130 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita nell’accordo in essere tra il nigeriano e il club di Aurelio De Laurentiis.

Ma quella legata al nigeriano potrebbe non essere l’unica situazione calda per l’attacco. Da giorni tiene banco l’ipotesi di un possibile scambio tra gli azzurri e la Juventus, con protagonisti Federico Chiesa e Giacomo Raspadori. Da Torino arriva un nuovo aggiornamento sulla vicenda, con una novità di non poco conto: l’esterno bianconero avrebbe come ambizione quella di tornare a giocare in Champions League. Fattore, quest’ultimo, che potrebbe mettere il bastone tra le ruote al medesimo scenario di mercato.

Ultime mercato Napoli, Chiesa spinge per il ritorno in Champions

Federico Chiesa è un nome che piace molto ad Antonio Conte. A sottolinearlo è il quotidiano Tuttosport, ribadendo come si tratti di un calciatore gradito fin da quando il leccese era l’allenatore dell’Inter.

Di seguito, quanto rivelato dal giornale a proposito del possibile scambio tra Napoli e Juve:

“Da giorni si parla dell’idea che aleggia tra Napoli e Torino e che potrebbe evolversi in qualcosa di più al ritorno nei rispettivi ritiri di Chiesa e Raspadori: l’attaccante del Napoli sarebbe il jolly offensivo ideale per Motta (che lo avrebbe voluto a gennaio a Bologna), bravissimo nel fraseggio, capace di fare da vice Vlahovic come di giocare alle spalle di DV9, al centro o largo. E Chiesa piace a Conte da quando uno era alla Fiorentina e l’altro all’Inter. A Chiesa, però, piacerebbe giocare la Champions. Come detto, è un’ipotesi che richiede tempo per maturare”.

La volontà di Chiesa di giocare la Champions League potrebbe essere un ostacolo per il Napoli che nella stagione ormai alle porte non avrà nessuna competizione europea da affrontare. Potrebbe essere, in ogni caso, il tempo a far maturare uno scenario di calciomercato che avrebbe davvero dell’incredibile.