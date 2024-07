Osimhen PSG, svelata la cifra minima per chiudere: braccio di ferro con il Napoli

Nei prossimi giorni sono attese novità per quanto riguarda la trattativa tra il Napoli e il Paris Saint Germain per la cessione del cartellino di Victor Osimhen.

Quando arriverà l’ok definitivo alla cessione di Victor Osimhen al Paris Saint Germain? Quelle in divenire sono ore sicuramente decisive per l’affare tra il club francese e il Napoli, che intanto attende il momento giusto per formalizzare l’intesa con il Chelsea per Romelu Lukaku, calciatore che sembra essere designato a raccogliere l’eredità della stella nigeriana. La sensazione è che, per quanto concerne questo doppio intreccio suggestivo di calciomercato, si tratta di una mera questione di tempo.

Tutto, però, partirà dall’ok che da Parigi attendono per l’arrivo di Osimhen, per cui il Napoli continua a battere cassa. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis non intende discostarsi tanto dalla somma della clausola rescissoria prevista nel contratto ponte firmato nello scorso inverno. L’affare, in ogni caso, non dovrebbe scendere al di sotto della tripla cifra (100 milioni di euro), anche se c’è ancora da lavorare per trovare un punto d’incontro che possa soddisfare tutte le parti chiamate in causa.

Lavori in corso tra il Napoli e il Paris Saint Germain per l'affare Victor Osimhen: la strada sembra tracciata ormai da tempo per la stella nigeriana, con il club di Ligue 1 che ora è pronto a scalzare tutta la concorrenza.

“I segnali, da piuttosto chiari, cominciano a essere inequivocabili. La trattativa con il Psg sta gradualmente virando verso la parentesi più delicata, con l’auspicio comune di trasformarla in fase decisiva nel più breve tempo possibile. Al momento non è possibile sbilanciarsi sulla partenza di Osi prima del ritiro di Castel di Sangro, tutto dipende da quanto servirà per trovare l’intesa definitiva, ma i due club stanno lavorando costantemente per riuscire a confezionare l’accordo”.

In seguito, il medesimo giornale svela quella che è la distanza, a oggi, tra domanda e offerta, con il Napoli che comunque conta evidentemente di incassare una cifra di almeno 100 milioni di euro.

“Il Paris Saint Germain vuole uno sconto rispetto ai 130 milioni della clausola rescissoria e il Napoli non vuole allontanarsi troppo dai parametri. Comunque sia, sarà un affare da oltre 100 milioni di euro”.

Le prossime ore saranno decisive per l’affare tra le due compagini, con il Chelsea e Romelu Lukaku che attendono da spettatori interessati l’evolversi della vicenda.