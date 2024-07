Calciomercato Napoli, svelata la cifra ufficiale per prenderlo: via libera per Manna

Il Napoli è tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato. Proprio in queste ultime ore ci sono delle ulteriori novità per Manna.

Il Napoli ha terminato la prima parte del suo precampionato. Gli uomini agli ordini di Antonio Conte, dopo aver battuto ieri il Mantova di Davide Possanzini per 3-0, hanno disputato quest’oggi gli ultimi due allenamenti a Dimaro. I partenopei, infatti, partiranno in serata per il capoluogo campano per poi staccare dal duro lavoro fatto in Trentino.

Antonio Conte, infatti, ha dato ai suoi giocatori la bellezza di tre giorni di riposo. I calciatori del Napoli, di fatto, sono stati messi sotto torchio dal tecnico pugliese in questi dieci giorni trascorsi a Dimaro. Tuttavia, prima dell’inizio del ritiro di Castel di Sangro, in casa partenopea sotto la luce dei riflettori c’è una ‘nuova’ trattativa di calciomercato.

Calciomercato Napoli, il Brighton ha rifiutato 9,5 milioni di euro per Billy Gilmour: ecco tutti dettagli della trattativa

Secondo quanto raccolto dalla ‘BBC’, infatti, il Napoli fa sul serio per Billy Gilmour del Brighton. Giovanni Manna, di fatto, avrebbe offerto ben 9,5 milioni di euro per il centrocampista, ma il club inglese ha rispedito al mittente questa proposta. I dirigenti dell’ex squadra di Roberto De Zerbi vogliono una cifra superiore per cedere a titolo definitivo le prestazioni del calciatore scozzere.

Giovanni Manna, dunque, dovrà sborsare almeno più di 10 milioni di euro per ingaggiare Billy Gilmour, il quale ha ancora due anni di contratto con il Brighton. Lo scozzese, quindi, sarebbe il prescelto dai dirigenti del Napoli per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. In questo reparto, di fatto, ci sarà qualche volto nuovo.

Dopo aver rinforzato la difesa con Buongiorno e Rafa Marin ed aver quasi chiuso l’avvicendamento in attacco tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku, infatti, il club partenopeo farà sicuramente qualcosa a centrocampo. Al netto di Lobotka, Frank Anguissa e Michael Folorunsho, infatti, c’è la sensazione che nelle prossime settimane ci sarà un volto nuovo in questo reparto del campo.

Il Napoli, di fatto, rafforzerà il proprio centrocampo, vista sia la quasi sicura cessione al Cagliari di Gianluca Gaetano che il futuro incerto di Jens Cajuste. Quest’ultimo, dunque, non ha convinto del tutto Antonio Conte in questi dieci giorni trascorsi a Dimaro. Lo svedese, quindi, ha adesso solo l’occasione di Castel di Sangro per strappare una conferma all’ex CT.