Highlights Napoli Mantova, tutti i gol e la sintesi del match – VIDEO

Napoli – Mantova, seconda amichevole della squadra di Antonio Conte nella cornice della Val Di Sole, è terminata con il risultato di 3-0 in favore degli azzurri.

Il Napoli porta a casa il secondo successo in amichevole su due, dopo la prima vittoria contro la rappresentativa locale dell’Anaune Val Di Non. Tre gol sono bastati per archiviare la pratica Mantova: decisive le reti di Jesper Lindstrom, Leonardo Spinazzola e Walid Cheddira. Per il danese, spazio – finalmente – per una gioia, anche se il suo futuro sembra essere lontano dall’azzurro, con l’Everton che spinge per il suo sbarco nella Premier League. Impressiona, positivamente, ancora l’ex Roma che, dopo la rete nel match di esordio contro l’Anaune Val di Non, mette a segno un’altra rete. Gioia personale anche per l’ex Frosinone, che spera di convincere Antonio Conte nel concedergli una chance da attaccante di scorta, in attesa di capire come si evolverà l’intreccio di mercato tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku.

Intanto, il tecnico leccese raccoglie i primi frutti del lavoro a Dimaro, con la consapevolezza di aver visto una squadra certamente più in forma rispetto all’impegno precedente, con alcuni spunti che lasciano ben sperare. Il tutto, in attesa che rientrino i vari Nazionali, attesi per la seconda parte della preparazione estiva in programma in quel di Castel Di Sangro.

Napoli-Mantova: le immagini della seconda amichevole del ritiro di Dimaro

Prestazione convincente per il Napoli di Antonio Conte che porta a casa la sua seconda vittoria consecutiva in amichevole contro il Mantova.

Molti spunti di dibattito lascia tale incrocio, con Antonio Conte che si è detto soddisfatto del test e della prestazione dei suoi uomini. Nel corso dell’amichevole si è fermato Giovanni Simeone, anche se le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni (si tratta di un risentimento all’adduttore sinistro, ndr). Nemmeno in panchina Cajuste (affaticamento muscolare), oltre a Victor Osimhen, quest’ultimo al centro delle numerose sirene di calciomercato.

Di seguito, gli highlights del match tra Napoli e Mantova: