Calciomercato Napoli, Conte fa piazza pulita: ne vanno via in dieci

Il Napoli giocherà questo pomeriggio contro il Mantova la sua seconda amichevole, ma Antonio Conte ha già deciso l’addio di ben dieci calciatori partenopei.

Il Napoli quest’oggi, esattamente alle ore 18.00, scenderà in campo per disputare la sua seconda amichevole di questo precampionato. Dopo l’Anaune val di Non, dunque, sul campo di Carciato ci sarà il Mantova di Davide Possanzini, squadra appena promossa nel campionato di Serie B.

Quella di oggi, quindi, sarà sicuramente una sfida molto più probante per gli azzurri rispetto alla gara contro l’Anaune. La sfida contro il Mantova, di fatto, sarà per alcuni giocatori del Napoli l’ultima occasione per convincere Antonio Conte a restare nel team partenopeo. Tuttavia, almeno secondo le ultime indiscrezioni, si ha la forte sensazione che il tecnico pugliese abbia già scelto di compiere una vera e propria rivoluzione.

Calciomercato Napoli, Antonio Conte è pronto ad attuare una rivoluzione: ecco chi può andare via

Come quanto riportato dal quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, Antonio Conte potrebbe dare il via libera per gli addii della bellezza di ben dieci calciatori. La lista, dunque, è lunga, ma iniziamo dai tre giocatori che sono già al centro di una trattativa. Il primo è sicuramente Lindstrom, il quale sta per trasferirsi all’Everton in prestito (al Napoli andranno 4 milioni di euro) con diritto di riscatto.

Il secondo calciatore prossimo a lasciare il club partenopeo, invece, è Gianluca Gaetano che, dopo il prestito dell’anno scorso, potrebbe trasferirsi al Cagliari a titolo definitivo. Anche Leo Ostigard potrebbe dire addio al Napoli, visto che il Rennes ha già raggiunto un accordo con Giovanni Manna sulla base di circa 6 milioni di euro.

Oltre a questi tre, dunque, ci sono altri sette giocatori che potrebbero salutare i colori azzurri. Giovanni Simeone, infatti, avrebbe espresso la voglia di trovare un club che gli possa garantire di giocare con più continuità, su di lui c’è da segnalare il forte interesse della Lazio dell’ex calciatore partenopeo Marco Baroni. Un calciatore che, a sorpresa, potrebbe andare via è Cyril Ngonge.

Mentre gli altri azzurri in bilico sono nomi già ‘noti’ da tempo, ovvero i vari Natan, Juan Jesus, Mario Rui (che vorrebbe tornare in Portogallo), Cajuste e Walid Cheddira. Tuttavia, a differenza di Lindstrom, Gaetano ed Ostigard, gli altri sette calciatori avranno probabilmente l’opportunità di convincere Antonio Conte anche nel prossimo ritiro di Castel di Sangro.