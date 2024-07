Campionato 24/25: tutto quello che sappiamo sul Napoli

Per la stagione 2024/2025 del Napoli vige solo una parola: ricominciare. Dopo un’annata come quella appena passata, chiusa al decimo posto in campionato e fuori da tutte le competizioni europee, è arrivato il momento di ripartire. D’altronde, non si è onorato al meglio lo scudetto conquistato nella stagione 2022/2023, al termine di un campionato dominato e concluso con ventotto vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte, ma soprattutto con il miglior attacco (settantasette reti realizzate) e la miglior difesa (solo ventotto reti subite).

Di tutto questo, lo scorso anno non c’è stato nulla ed ecco che ora si riparte da Antonio Conte come allenatore, uomo ideale per ricostruire una squadra che vuole tornare ai vertici del calcio. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, ha effettuato un investimento molto importante affidando la panchina dei partenopei ad un allenatore che in Italia ha rifondato e rilanciato la Juventus dopo la Serie B (vincendo tre scudetti di fila), e ha condotto l’Inter a conquistare il suo diciannovesimo titolo nella stagione 2020/2021.

Tra sogni e realtà: il mercato del Napoli per tornare grande

Dopo aver sistemato direttore sportivo e allenatore, adesso per il Napoli è tempo di allestire la squadra per affrontare al meglio la prossima stagione, anche se non sarà semplice. Gli obiettivi di mercato non mancano, ma ci sono anche delle situazioni interne da risolvere, come quelle di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, quest’ultimo che piace molto al PSG dopo l’addio di Mbappé.

Il capitano dei partenopei e la stella georgiana, quest’ultimo grande protagonista dello scudetto con 12 gol e 13 assist in 34 gare, hanno manifestato tramite i propri procuratori di voler andar via da Napoli, ma Conte è stato categorico: “Di Lorenzo lo considero una persona molto perbene ed importante anche nello spogliatoio, lo stesso dicasi per Kvara. Io penso che l’anno scorso la frustrazione abbia portato anche a situazioni non limpide. I giocatori sanno benissimo che ci sono difficoltà, siamo uomini e bisogna rimboccarsi le maniche tutti insieme. Ricominciare quest’anno sapendo che deve essere un’occasione di rivalsa”.

Oltre a questo, bisogna pensare anche al mercato perché la società partenopea ha qualche nome da cui ripartire, ma prima si dovrebbe vendere Victor Osimhen, altro grande protagonista della stagione dello scudetto. Da tempo si parla di un suo addio al Napoli, reduce da una stagione non esaltante con diciassette reti e quattro assist in trentadue gare complessive tra Serie A, Champions e Coppa Italia. Nel caso in cui dovesse lasciare i partenopei, come risulta dalle ultime ore, la società potrebbe scegliere Romelu Lukaku, reduce da un Europeo sottotono, ma che con Conte ha lavorato benissimo all’Inter, ed ha tutte le intenzioni di rilanciarsi.

Tra i nomi già acquistati non bisogna dimenticarsi del centrale difensivo del Torino Alessandro Buongiorno, autore di un’ottima stagione scorsa con trentuno gare e tre reti realizzate tra Serie A e Coppa Italia. E dunque si tratta di un Napoli in costruzione.