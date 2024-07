PSG su Kvaratskhelia, scelta fatta! Annuncio del ct della Georgia

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è la priorità del Napoli: il georgiano ha un’offerta dal PSG e ora si entra nel vivo della situazione.

Il profilo della stella georgiana è diventato di interesse internazionale dopo le grandi stagioni in maglia azzurra e anche la breve parentesi a EURO2024. Kvaratskhelia è stato uno dei migliori della Georgia, soprattutto nelle partite storiche contro Spagna e Portogallo, mettendo in mostra il suo enorme talento e dando modo alle big europee di convincersi ancora di più che sia lui l’uomo giusto da cui ripartire per vincere in campionato e in Europa.

Da giorni si parla di un forte interesse del PSG e del rifiuto netto e deciso del Napoli che non intende privarsi del suo talento migliore, nell’anno dell’arrivo di Antonio Conte che vuole risistemare tutti i problemi vissuti lo scorso anno.

Annuncio di Sagnol su Kvaratskhelia: c’entra il PSG

Il futuro di Kvaratskhelia si decide entro il mese di luglio. Il Napoli ha ribadito con forza la volontà di trattenere Kvaratskhelia, a dispetto di qualsiasi offerta possa arrivare sulla scrivania del club azzurro, come annunciato prima da Antonio Conte e poi dal clb stesso attraverso i social network.

Il Napoli sta spingendo per il rinnovo ma al momento non c’è ancora l’accordo con l’entourage del calciatore e lo stesso Kvaratskhelia nei giorni scorsi ha ribadito che non ha ancora deciso dove e come continuerà la sua carriera, lanciando un alone di incertezza e preoccupazione nell’ambiente partenopeo.

Willy Sagnol, ct della Georgia, ha parlato del futuro di Kvaratskhelia e della possibilità del georgiano di firmare con il PSG. “Se Kvara vuole andare al PSG, deve andare lì”, ha sottolineato il commissario tecnico della Georgia, “ma non credo che sia l’unico a decidere perché ha un contratto con il Napoli”.

“Gioca in un grande club che va rispettato come tutti gli altri”, ha poi ribadito il tecnico che ha scritto la storia della nazionale dell’est Europa. Che sia Napoli o Parigi – ha concluso Sagnol –, voglio solo vederlo felice, che giochi con tanta emozione, questo è ciò che lo rende così fantastico, gli auguro tutto il meglio per la sua carriera”.

Il PSG ha offerto un contratto quinquennale a Kvaratskhelia da 11 milioni netti a stagione, vale a dire 55 milioni di guadagno netto fino al 2029, al di là di possibili bonus che possono aumentare ancora di più gli incassi del calciatore georgiano. Il suo agente, Mamuka Jugeli, spinge per andare a Parigi, il club francese è pronto a mettere sul tavolo 100 milioni di euro ma De Laurentiis e Conte si sono opposti all’addio.