Calciomercato Napoli, Conte prepara una rivoluzione interna: già tre azzurri sono fuori dal progetto!

Antonio Conte è pronto a riportare il Napoli dove merita. Il tecnico azzurro ha avviato una profonda trasformazione della rosa.

L’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli porta con sé garanzie importanti. Quest’ultime, però, dovranno poi essere colmate attraverso il mercato in entrata e non solo. Infatti, un punto cruciale sarà proprio quello legato alle uscite. In casa azzurri, c’è la necessità di piazzare quei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico. Una prima constatazione è stata fatta proprio dall’allenatore, il quale a Dimaro sta valutando diverse situazioni “delicate”.

I calciatori nel mirino della società sono diversi, ma prima di piazzare i colpi in entrata bisogna cedere. Da qui, nasce infatti la volontà di piazzare altrove alcuni interpreti. Quest’ultimi, non rientrerebbero nei piani di Antonio Conte e quindi è opportuno ritagliargli un nuovo spazio altrove. Nelle ultime ore, sono apparsi alcuni nomi dei possibili protagonisti fuori dal progetto partenopeo.

Mercato Napoli, al via la rivoluzione di Conte: diversi azzurri alla porta

Antonio Conte non perde tempo e continua a costruire il nuovo Napoli. Quest’ultimo, potrebbe essere del tutto diverso rispetto al precedente, e non solo per il tecnico che siede in panchina. Infatti, grossi cambiamenti dovrebbero esserci anche nell’organizzazione della rosa, vista la volontà di cedere tanti giocatori. Come riportato da “La Repubblica” ci sono diversi nomi in bilico come ad esempio: Ostigard, Gaetano e infine anche Lindstrom arrivato solo un anno fa dall’Eintracht.

Tutto ciò, sottolinea la voglia di ripartire del neo allenatore, il quale non ha intenzione di “perdere tempo”. I calciatori sopracitati vivono situazioni diverse, in quanto Ostigard e Gaetano sono quasi in uscita mentre per Lindstrom si lavora all’accordo definitivo con l’Everton.

La lista dei partenti però non sarebbe terminata qui. Infatti, nelle prossime settimane diversi calciatori saranno costretti a cercarsi una nuova sistemazione. Tra questi, compaiono diversi nomi come quello di Simeone, uno tra Natan e Juan Jesus e infine Ngonge arrivato nel mercato di gennaio dall’Hellas Verona. La news svelata dal quotidiano, sottolinea ancora una volta quanto siano chiare e precise le idee di Antonio Conte. Infatti, l’allenatore del Napoli conosce già i suoi uomini “fidati” e intende basarsi proprio su di loro per la nuova stagione. Le prossime settimane saranno cruciali per indirizzare i colpi in uscita in casa azzurri.