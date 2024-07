Osimhen al PSG, arriva la decisione del calciatore: colpo di scena

Dopo tantissime indiscrezioni sul suo futuro lontano dal Napoli, Victor Osimhen ha preso una decisione che ha spiazzato tanti tifosi.

Il Napoli ha iniziato le amichevoli di questo suo precampionato. Dopo aver battuto ieri per 4-0 l’Anaune, infatti, gli uomini di Antonio Conte si stanno preparando per la gara di sabato contro il Mantova neopromosso di Davide Possanzini. Tuttavia, ovviamente, queste ultime ore sono molto calde in casa partenopea per quanto riguarda il calciomercato.

Giovanni Manna, dopo gli arrivi dei vari Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Marin, è infatti al lavoro per rinforzare ancora di più la squadra guidata da Antonio Conte. Tuttavia, il nuovo direttore sportivo del Napoli è ‘bloccato da ‘Victor Osimhen’. Anche se sul centravanti nigeriano bisogna segnalare delle novità che potrebbe cambiare tutte le strategie di mercato del club campano.

Calciomercato Napoli, Osimhen ha dato il suo via libera al PSG: ecco tutti i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Fabrizio Romano’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, Victor Osimhen dato infatti il via libera al PSG per il suo passaggio sotto l’ombra della Torre Eiffel. Le parti, dunque, sono al lavoro per mettere a posto gli ultimi dettagli del contratto del centravanti nigeriano.

Ma se da un lato c’è l’intesa tra Osimhen ed il PSG, dall’altro non c’è ancora nessun accordo tra il club di Al-Khelaifi ed il Napoli. I dirigenti parigini hanno infatti offerto ben tre calciatori per ridurre il proprio esborso economico e, quindi, avvicinarsi al valore della clausola rescissoria di 130 milioni di euro del nigeriano. I giocatori in questione sono Soler, Mukiele e Kang-In Lee, ma solo quest’ultimo interessa ad Aurelio De Laurentiis.

La trattativa tra il PSG ed Napoli per il passaggio di Victor Osimhen nel campionato della Ligue 1, dunque, è molto difficile, anche se ci saranno sicuramente ulteriori novità nei prossimi giorni. Il club partenopeo, infatti, ha già nelle proprie mani il sostituto dell’ex calciatore del Lilla, ovvero Romelu Lukaku.

Il belga, di fatto, è stato il primo nome detto da Antonio Conte ad Aurelio De Laurentiis in caso di una cessione di Victor Osimhen, sul quale c’è anche l’interesse di varie squadre della Saudi Pro Leauge.

Il Napoli, quindi, ha già da tempo l’accordo con Romelu Lukaku, che in azzurro dovrebbe percepire tra i 6 ed i 6 milioni di euro all’anno. Anche lo stesso Chelsea ha fatto trapelare in queste ultime ore di accettare un’offerta minore ai 30 milioni di euro iniziali richiesti per cedere l’ex attaccante della Roma.