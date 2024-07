Lindstrom, accelerata per la cessione: la cifra dell’accordo è sorprendente

Lindstrom si avvicina sempre di più alla cessione. Il club di Premier League è pronto ad accontentare le richieste del Napoli per il suo cartellino.

Il Napoli è chiamato ad accelerare sul mercato in uscita, prima di procedere con altri innesti. L’imperativo in casa azzurra è questo, dopo l’arrivo all’ombra del Vesuvio, in ordine temporale, di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Il nome che balza davanti agli occhi di tutti è ovviamente Victor Osimhen: il Paris Saint Germain sta preparando l’assalto, probabilmente decisivo, che dovrebbe portare alla cessione del numero 9 azzurro, con Romelu Lukaku che intanto attende novità da Londra.

L’ex Lille non sarà l’unico a lasciare la compagine partenopea: candidato all’addio anche Jesper Lindstrom, il cui impatto con la maglia azzurra non è stato certamente tra i più indimenticabili. Arrivano conferme circa il forte interesse dell’Everton per l’ex Eintracht Francoforte: a fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui le parti sarebbero ormai vicino all’accordo. Il club di Premier League, in particolare, parrebbe disposto a corrispondere una cifra pari, più o meno, a 25 milioni di euro, somma che servì al club di Aurelio De Laurentiis per strapparlo all’Eintracht nella scorsa estate.

Ultime notizie SSC Napoli: il punto della situazione su Lindstrom-Everton

Sembrerebbe mancare sempre per la cessione di Jesper Lindstrom, accostato con forza all’Everton in queste ultime ore. Ma cosa manca per la fumata bianca definitiva per il trasferimento del danese in Premier League?

Secondo quanto svelato da Il Corriere dello Sport oggi in edicola, adesso toccherebbe allo stesso calciatore trovare l’accordo personale con i Toffees, ma le sensazioni a tal riguardo sembrano positive. La formula dell’operazione dovrebbe essere impostato sul prestito con diritto di riscatto, per un totale di circa 25 milioni di euro, somma che soddisferebbe il club partenopeo.

Dopo la cessione di Lindstrom, il Napoli dovrebbe tornare sul mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo. Dopo l’addio alla pista che portava a Mason Greenwood (nelle prossime ore la firma del calciatore con l’Olympique Marsiglia, ndr), gli ultimi nomi accostati ai partenopei sono Domenico Berardi e David Neres. Il tutto, con la suggestione dello scambio Raspadori – Chiesa: da Torino continuano a insistere circa un possibile affare a sorpresa tra il Napoli e la Juventus, che porterebbe ad Antonio Conte uno dei calciatori per cui nutre più stima, così come confermato nelle scorse settimane da molteplici fonti.