Calciomercato Napoli, insidia Milan per l’obiettivo di Conte

Il Napoli di Antonio Conte sta inseguendo un calciatore, ma in queste ultime bisogna registrare un importante inserimento da parte del Milan.

Il Napoli di Antonio Conte è sceso per la prima volta in campo nell’amichevole di ieri contro l’Anaune. Il team partenopeo ha vinto per 4-0 (reti di Leonardo Spinazzola, Walid Cheddira, Gianluca Gaetano e Cyril Ngone. Gli azzurri si stanno preparando ora per la gara di sabato contro il Mantova (neopromosso in B), ma a farla da padrone in queste ultime ore sono le varie indiscrezioni di calciomercato.

Dopo gli arrivi dei vari Leonardo Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno, infatti, Giovanni Manna (nuovo direttore sportivo del Napoli) è al lavoro per chiudere altri colpi in entrata. Tuttavia, prima di prendere qualcuno, il dirigente partenopeo deve assolutamente far partire qualcuno. Proprio per questo motivo, quindi, Antonio Conte potrebbe perdere un suo obiettivo di mercato.

Calciomercato Napoli, il Milan ha chiesto informazioni per Mario Hermoso: ecco le ultime novità

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Milan ha chiesto informazioni su Mario Hermoso. Il Napoli non ha ancora affondato sull’ex difensore dell’Atletico Madrid, visto che deve cedere prima qualcuno. Il club meneghino, dunque, potrebbe inserirsi nella trattativa tra il difensore centrale spagnolo e Giovanni Manna.

Il Napoli, di fatto, ha chiuso con l’entourage di Mario Hermoso, ma non può ingaggiarlo fino a quando non cederà uno tra Leo Ostigard, Natan e Juan Jesus. Tra questi tre, di fatto, quello più probabile a lasciare la squadra di Antonio Conte, è sicuramente il difensore centrale norvegese. Su quest’ultimo, infatti, bisogna registrare il forte interesse del Torino.

Dopo aver ceduto Alessandro Buongiorno al Napoli per 40 milioni di euro, dunque, il patron granata Urbano Cairo potrebbe rafforzarsi proprio con un difensore partenopeo. Leo Ostigard, dunque, potrebbe andare al Torino in prestito con obbligo di riscatto, anche se i dirigenti partenopei vorrebbero una cessione a titolo definitivo dell’ex calciatore del Genoa.

Da segnalare che su Leo Ostigard c’è anche il forte interessamento di un club francese, ovvero il Rennes. Il Milan, quindi, ha chiesto informazioni per Mario Hermoso che, tra l’altro, è anche un ex compagno di squadra del nuovo acquisto rossonero: Alvaro Morata. Quest’ultimo, infatti, ha svolto a Madrid le visite mediche di rito per il suo nuovo club.

Nei prossimi giorni, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro di Mario Hermoso.