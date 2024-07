ADL tra i tifosi: “Contento del ritiro? E’ prematuro, abbiamo iniziato une bella risemina”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni dalla store ufficiale del Napoli in quel di Dimaro Folgarida.

Ha parlato Aurelio De Laurentiis dal ritiro di Dimaro dove il Napoli sta lavorando in questi giorni. Il patron del Napoli si è concesso a foto e video insieme ai tifosi, rispondendo anche ad alcuni cronisti presenti. Cosi anche i nostri inviati di SpazioNapoli hanno avuto modo di riportare le dichiarazioni del presidente azzurro: “Nei film tu puoi prevedere tutto perchè c’è una sceneggiatura scritta, nel calcio il campionato non è mai scritto”, ha detto il presidente davanti ai tifosi.

“Lo scrivono i calciatori, l’allenatore, la società, i tifosi. E’ il bello ma bisogna sapercisi abituare e convincere”, ha ancora detto. “Quello che è estramamente deludente… vedi, non mi sono mai preoccupati quando con i miei film arrivavo secondo, potevo arrivare ventesimo. Qui chi arriva secondo sembra un fesso, tutti devono competere ma l’importante è metterci la cazzimma“, ha ancora detto il patron azzurro.

Un presidente De Laurentiis che è sembrato estremamente lucido, soprattutto nell’analizzare con cautela quella che sarà la prossima stagione del suo Napoli. L’arrivo di Antonio Conte rappresenta senza dubbio un snodo cruciale per costruire qualcosa di rilevante, soprattutto in relazione ai tanti problemi avuti lo scorso anno, con il club che ha dovuto addirittura cambiare tre allenatori in pochi mesi.

De Laurentiis parla davanti ai tifosi a Dimaro

Da qui alle prossime settimane molto potrebbe cambiare. L’addio di Victor Osimhen sembra sia pronto a sbloccarsi, con il Paris Saint Germain che si sarebbe deciso a tentare l’affondo per il nigeriano; poi ci sarà l’assalto a Romelu Lukaku, l’attaccante sul quale Antonio Conte vorrebbe costruire la fase offensiva che già in quel di Dimaro sta provando ad innestare nella mente dei giocatori.

La verità è che molto in casa Napoli è già cambiato: gli arrivi di Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, il lavoro di Conte con i giocatori ed i carichi che sembrano decisamente diversi rispetto a quelli dello scorso anno con Rudi Garcia. Una nuova fase della quale è stato chiesto conto proprio ad Aurelio De Laurentiis.

“Contento di questo ritiro fino ad ora? E’ prematuro esprimere… Ho iniziato una bella risemina, hanno iniziato i miei collaboratori!”, ha detto ancora il presidente. C’è grande fiducia per il futuro anche se la cautela, dopo l’annata decisamente negativa vissuta dal Napoli negli scorsi mesi, è d’obbligo.