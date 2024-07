Osimhen, il PSG spinge per le contropartite: Alvino svela la reazione del Napoli

Il Paris Saint Germain spinge per inserire delle contropartite per abbattere la richiesta del Napoli per Victor Osimhen: Alvino svela la reazione di Aurelio De Laurentiis.

Il nome caldo in queste ore, in casa Napoli, è senza dubbio Victor Osimhen. Il suo futuro è certamente scritto ormai da tempo, con la cessione che sembra essere l’unica strada tracciata per le sorti dell’ex Lille, che intanto lavora in ritiro in Val Di Sole, agli ordini del tecnico azzurro Antonio Conte. Anche quest’ultimo, a più riprese, ha ammesso l’esistenza di un accordo, precedente al suo avvento in azzurro, per agevolare la partenza del nigeriano, che sul suo contratto ha una clausola rescissoria sui 130 milioni di euro circa.

Cifra che il Paris Saint Germain, club che più si sta attivando in questi ultimi giorni, non avrebbe intenzione di pareggiare, ma ci sarebbe la volontà da parte del club parigino di avvicinarsi alla somma richiesta dal presidente Aurelio De Laurentiis, che a sua volta sarebbe deciso a non scendere dal muro della tripla cifra, magari anche senza alcuno sconto sulla clausola. A fare il punto della situazione è il giornalista Carlo Alvino, secondo cui l’ìdea da parte della società di Ligue 1 di inserire alcune contropartite nell’affare per Victor Osimhen non scalderebbe la dirigenza partenopea.

Calciomercato Napoli, gli azzurri non vogliono contropartite nell’affare Osimhen

Il Napoli sembrerebbe essere intenzionato a pretendere soltanto cash per la cessione di Victor Osimhen, su cui si sta muovendo in maniera concreta in queste ore il Paris Saint Germain.

Segue quanto dichiarato dal giornalista Carlo Alvino sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Oggi il Paris Saint Germain è la pista più percorribile, però il Napoli non vuol sapere niente di contropartite, da quell’orecchio il Napoli non ci sente”.

Nelle scorse ore, si era parlato di un tentativo da parte del club parigino di inserire alcuni calciatori nell’affare, tra cui Kang-in Lee. Situazione, la medesima, che non sembra allettare la società azzurra, che però ha già bloccato l’eventuale sostituto del nigeriano. “Il Napoli, da settimane, ha individuato in Lukaku l’eventuale erede di Osimhen”, ha dichiarato a tal proposito Alvino, il quale ha anche ribadito che il Paris Saint Germain sembra essere comunque una destinazione gradita al numero 9 degli azzurri, per cui Aurelio De Laurentiis spinge per il pagamento, per intero, della clausola rescissoria, prevista nel contratto in essere tra le parti.