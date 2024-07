Futuro Osimhen, l’agente ha incontrato la big: offerti tre giocatori al Napoli

In attesa della prima amichevole estiva di questo precampionato, in casa Napoli ci sono delle importanti novità che riguardano il futuro di Victor Osimhen.

Dopo la delundentissima stagione dell’anno scorso, di fatto, Aurelio De Laurentiis ha capito che il suo Napoli aveva bisogno di una profonda rivoluzione. Il patron partenopeo ha infatti prima chiamato Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo e poi ha ingaggiato Antonio Conte come nuova guida tecnica.

Proprio l’arrivo del tecnico pugliese, di fatto, ha portato tantissimo entusiasmo tra le fila partenopee. Tuttavia, queste ultime ore in casa partenopea sono caratterizzate un un probabile addio di Victor Osimhen. Sul centravanti nigeriano, infatti, bisogna segnalare delle importantissime novità sulla sua prossima squadra.

Calciomercato, l’agente di Osimhen è Parigi per incontrare il PSG: offerti tre giocatori al Napoli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, l’agente di Victor Osimhen ha incontrato a Parigi i dirigenti del PSG. Quest’ultimo, di fatto, ha l’intenzione di proporre ben tre giocatori per avvicinarsi al valore della clausola rescissoria dell’ex Lilla, ovvero 130 milioni di euro.

I calciatori in questione sono il centrocampista spagnolo Carlos Soler (ex Valencia), il difensore francese Nordi Mukiele e l’attaccante esterno sudcoreano Kang- In Lee. Il Napoli, almeno per il momento, avrebbe mostrato interesse solo per il compagno di Nazionale dell’ex azzurro Kim Min-Jae.

L’asse Napoli-Parigi, quindi, è diventato molto caldo a causa del futuro di Victor Osimhe che, però, è seguito sempre da varie squadre della Saudi Pro League. La prima punta nigeriano, infatti, potrebbe sempre andare a giocare nel campionato dell’Arabia Saudita.