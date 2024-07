Juan Jesus dopo la vittoria sull’Anaune: “Le idee si sono viste nonostante la fatica. Sullo Scudetto…”

Il Napoli ha battuto l’Anaune nella prima amichevole stagionale: 4-0 il risultato finale. A commentare la partita anche Juan Jesus. Parole importanti del difensore brasiliano che ha tirato in ballo anche lo Scudetto.

Prima uscita con vittoria: il Napoli ha battuto in amichevole l’Anaune per 4-0 riuscendo cosi a mettere un primo tassello positivo al cammino che porterà verso la nuova stagione. I gol di Spinazzola, Cheddira, Gaetano e Ngonge hanno firmato il successo azzurro, con i tifosi presenti a Dimaro Folgarida che hanno cosi potuto godere della prima vittoria in questa fase pre stagionale.

Una doppia formazione tra primo e secondo tempo, tanta fatica ma anche le idee di Antonio Conte che sono emerse in campo. Lo ha sottolineato anche Juan Jesus che ha parlato ai microfoni di ‘OneFootball’, soffermandosi proprio su quanto visto contro l’Anaune.

“Era importante mettere quello che abbiamo fatto negli allenamenti col mister nuovo in questa partita”, ha detto il difensore brasiliano. “Nonostante la fatica si sono viste delle idee. L’importante è sempre vincere anche se era un’amichevole”, ha ancora sottolineato Juan Jesus.

Juan Jesus dopo la partita con l’Anaune: tira in ballo lo Scudetto…

“Quando s’indossa la maglia del Napoli non ci sono amichevoli, è sempre importante”, ha ancora specificato il brasiliano. “Non ci sono emozioni particolari, l’importante era vincere e mettere a posto quello che stiamo preparando col mister. Quest’anno sarà un anno molto bello”, ha detto Juan Jesus.

Grande fiducia per il futuro azzurro, si guarda al prossimo anno con la voglia di riscatto di chi ha vissuto sulla propria pelle il peso di un’annata storta, le critiche della piazza e l’incapacità di risolvere i tanti problemi che sono emersi con il passare dei mesi.

“Nuova maglia? E’ bella ma ci manca lo scudetto, è strano non vederlo più”, ha detto ancora Juan Jesus. “Come detto, quest’anno sarà un anno importante, sarà molto bello. Ce la metteremo tutta come sempre, speriamo di rimediare il prima possibile”, le sue parole ai microfoni di ‘OneFootball’.

Parole che spiegano quanto in casa Napoli ci sia voglia di far bene, di mettere le mani sulla prossima stagione con i giusti valori per regalare ai tifosi un’annata importante. Ancora non è chiaro se proprio Juan Jesus, nel corso di questa lunga sessione estiva di calciomercato, resterà al servizio di Antonio Conte. Le prossime settimane chiariranno anche il suo destino.