Napoli-Osimhen, ultim’ora da Dimaro: arrivano nuovi aggiornamenti

In attesa del primo test amichevole di domani contro l’Anaune, in casa Napoli ci sono delle novità che riguardano Victor Osimhen.

Il Napoli di Antonio Conte, così come tutte le altre squadre del campionato di Serie A, è al lavoro per preparare l’inizio della prossima stagione. Gli azzurri, tra l’altro, dovranno scendere presto in campo, visto che il prossimo 10 agosto dovranno giocare allo Stadio Diego Armando Maradona il primo turno di Coppa Italia contro il Modena.

Tuttavia, l’argomento caldo in casa partenopea non è la sfida contro la squadra di Pierpaolo Bisoli ma il calciomercato. In questi giorni, ovviamente, Giovanni Manna ha cercato di accelerare vari colpi. Il nuovo direttore sportivo azzurro, infatti, ha chiuso gli arrivi di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno. Mentre il mercato offensivo è bloccato da Victor Osimhen. Proprio su quest’ultimo, nel frattempo, bisogna registrare alcuni importanti aggiornamenti.

Napoli a Dimaro, Victor Osimhen si è rivisto sul campo di Carciato: ecco le ultime notizie

Il calciatore nigeriano, dopo che questa mattina ha svolto solo terapie a causa di un affaticamento, si è rivisto questo pomeriggio sul campo di Carciato. Victor Osimhen, di fatto, ha prima guardato dalla panchina l’allenamento dei suoi compagni e poi si è recato sulla pista d’atletica per effettuare del lavoro personalizzato. Da valutare se il centravanti riuscirà ad esserci per l’amichevole di domani contro l’Anaune.

Una volta che Victor Osimhen si è rivisto in campo, ovviamente, c’è stato un forte applauso da parte dei tifosi presenti sul campo di Carciato. Il nigeriano, nonostante il suo probabile addio, è infatti ancora uno dei calciatori più amati del Napoli. Tanti sostenitori azzurri, di fatto, sperano che il capocannoniere della Serie A vinta con Spalletti in panchina resti ancora sotto l’ombra del Vesuvio.

Tuttavia, vista la promessa con De Laurentiis ed il suo ingaggio da 10 milioni di euro, è molto difficile che Victor Osimhen resti ancora al Napoli. Anche se, almeno per il momento, al club partenopeo non sono arrivate delle offerte concrete. La clausola da 130 milioni di euro, di fatto, rappresenta un grosso ostacolo per tutte le big europee.

Solo le squadre della Saudi Pro League, ovvero il campionato dell’Arabia Saudita, hanno sicuramente i mezzi economici necessari per pagare l’intero valore della clausola rescissoria. Ricordiamo che i prossimi giorni possono essere decisivi per il futuro del nigeriano, visto che il 17 luglio inizia il calciomercato per club sauditi.