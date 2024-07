Hermoso-Napoli, ora manca davvero poco: le ultime sulla trattativa

Dopo gli arrivi di Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno, il Napoli è vicino a chiudere anche l’arrivo dello spagno Mario Hermoso.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo i primi giorni di allenamento a Dimaro, è pronto per scendere in campo. Domani, infatti, gli azzurri giocheranno sul campo di Carciato l’amichevole contro l’Anaune. Tuttavia, queste ultime ore in casa azzurra sono state caratterizzate molto da tante trattative di calciomercato.

La squadra partenopea, di fatto, è stata accostata a diversi calciatori in queste ultime settimane. Dopo gli arrivi di Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno, quindi, nel reparto arretrato potrebbe arrivare anche un altro giocatore. Il nome più ‘caldo’ è sicuramente quello del calciatore spagnolo Mario Hermoso. Proprio sull’ex Atletico Madrid ci sono delle importanti novità.

Calciomercato Napoli, è tutto fatto per l’acquisto di Hermoso: si attende solo una cessione

A dare questi ultimi aggiornamenti è stato Manuel Parlato, giornalista di ‘Sportitalia’: “Cosa posso dire sulla trattativa tra il Napoli e Mario Hermoso? E’ stata praticamente conclusa. Per l’arrivo del giocatore spagnolo, quindi, si aspetta solo un uscita tra Natan, Juan Jesus e Leo Ostigard”.

Il Napoli, quindi, sarebbe pronto a regalare un altro nuovo calciatore ad Antonio Conte. Hermoso, accostato anche all’Inter nelle scorse settimane, andrebbe a ricoprire il ruolo di braccetto di sinistra della nuova difesa a tre del tecnico pugliese. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per l’arrivo dell’ex giocatore dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.