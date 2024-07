VIDEO – Mazzocchi da brividi: “Vedevo il Napoli molto in alto, ho fatto tanti sacrifici! Alla fine…”

Un Pasquale Mazzocchi che ha fatto emozionare tutti in quel di Dimaro: parole pregne di sentimento ed emozione.

Si è tenuto questa sera nella piazza centrale di Dimaro un evento che ha visto quattro giocatori del Napoli rispondere a tantissime domande dei tifosi. Rrahmani, Ngonge, Politano e Mazzocchi si sono prestati al cospetto dei tantissimi tifosi che hanno voluto porre ai proprio beniamini un dubbio, una domanda ed anche qualche richiesta particolare.

Da brividi la risposta di Pasquale Mazzocchi ad un piccolo tifoso che gli ha chiesto come avesse fatto ad arrivare a giocare con la maglia della propria squadra del cuore. Il terzino classe ’95 ha risposto con parole da brividi che hanno fatto emozionare tutta la piazza di Dimaro.

Mazzocchi fa emozionare tutti: “Al Napoli dopo tanti sacrifici”

“Inizialmente ero come te, vedevo il Napoli molto in alto e non riuscivo a guardarlo. Ho cercato di fare le cose passo dopo passo, ho fatto tanti sacrifici, veramente tanti e alla fine mi sono preso tante soddisfazioni”, ha detto Mazzocchi al piccolo tifoso Ciro.

Poi un consiglio, prezioso e rivolto a tutti i piccoli che inseguono il sogno di giocare a calcio e magari, proprio come Pasquale, di farlo con la maglia del Napoli: “Il consiglio che posso darti è di andare avanti, fare tanti sacrifici e non arrenderti alle avversità”, le parole di Mazzocchi.