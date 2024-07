Osimhen, possibile svolta in arrivo: ecco la super offerta al Napoli

Nuova svolta nella questione Osimhen: sarebbe in arrivo una super offerta al Napoli, che potrebbe risolvere il caso.

Il caso di Victor Osimhen è un nodo che il Napoli dovrà risolvere quanto prima. Proprio ieri infatti è stata risolto il problema più grande in casa azzurra, cioè quello relativo a Giovanni Di Lorenzo, il quale ha annunciato ufficialmente la sua permanenza a Napoli. Sempre più vicina a risolversi anche la situazione di Kvaratskhelia, il cui agente ha rilasciato delle parole che fanno trapelare un deciso ottimismo in merito al suo rinnovo.

Insomma, l’unico top che al momento crea “problemi” sembra essere proprio Osimhen, ma per motivi diversi. Il rinnovo con ingaggio da record e clausola da 120 milioni dello scorso anno sembrava infatti il preludio di una cessione che non è ancora avvenuta e per cui non sembra esserci all’orizzonte una grande offerta. Per questo, ci continua a chiedere quali saranno le prossime mosse della società e del calciatore.

Osimhen, offerta in arrivo: le ultime

L’edizione odierna de Il Mattino riporta però che la grande offerta per Osimhen ci sarebbe eccome: l’Al Ahli sarebbe infatti disposto ad offrire almeno 100 milioni per lui, una base che potrebbe davvero portare ad accontentare le richiesta di De Laurentiis.

Il problema non sarebbe però risolto del tutto, in considerazione del fatto che il nigeriano non vorrebbe giocare in Arabia Saudita. Una scelta, senz’altro, comprensibile per un calciatore che vorrebbe spiccare il volo ai massimi livelli nel calcio europeo e non accontentarsi solo dei ricchi ingaggi offerti dai sauditi. Rimane però, di fatto, che l’offerta araba sia al momento l’unica offerta per Osimhen e l’Al Ahli sembra l’unico club disposto a spendere quantomeno una somma a tre cifre per l’attaccante azzurro.

Nessuna novità sugli altri fronti: dalla Premier, meta preferita del calciatore, Chelsea e Arsenal vogliono puntare su altri obiettivi, mentre il Paris Saint Germain starebbe al momento cercando calciatori con caratteristiche diverse per l’attacco, preferendo sostituire Kylian Mbappe più con l’acquisto di un’ala estrosa che di una prima punta. Quantomeno, il gradimento parigino c’è e potrebbe sbloccarsi con un’offerta al seguito di qualche uscita nel suo reparto offensivo. In attesa di queste novità, l’attaccante nigeriano si è comunque aggregato al ritiro del Napoli, pronto ai primi allenamenti. Tanti i tifosi che lo hanno accolto con affetto a Dimaro, segno di un legame solido al di là delle voci di mercato.