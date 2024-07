Calciomercato Napoli, cosa si farà dopo Buongiorno? Le ultime di Sky

Alessandro Buongiorno sarà il terzo acquisto del Napoli in questa sessione estiva di mercato. Cosa farà il club azzurro dopo quest’operazione?

Il Napoli è una delle squadre di Serie A che meglio si è mossa sul mercato fino a questo momento. Gli arrivi di Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, quello imminente di Alessandro Buongiorno, una difesa che di fatto ha cambiato volto come era necessario. Davide Manna è stato bravo a far sì che questi primi ed importanti colpi potessero essere chiusi prima del ritiro di Dimaro o a ridosso di questo. Ora, però, arriva il bello.

La società partenopea ha mosso i primi passaggi decisivi per dare ad Antonio Conte materiale con cui lavorare in Trentino, ma c’è ancora qualcosa da fare. Molto dipenderà, chiaramente, da quello che sarà il futuro di alcuni calciatori in seno alla rosa azzurra: si, perchè le disponibilità economiche di Aurelio De Laurentiis dipenderanno anche dalla uscite che il Napoli riuscirà a piazzare da qui alle prossime settimane.

Quella di Victor Osimhen, tanto per fare un esempio, è di sicuro una di quelle più importanti: il nigeriano è partito con la squadra per Dimaro, sta svolgendo la prima fase del ritiro in Val di Sole e si aspetta di capire se ci sia una squadra disposta ad accontentare le richieste del presidente azzurro, vicine chiaramente a quella che è la clausola rescissoria sul contratto del giocatore.

Napoli, cosa si fa dopo Buongiorno? Tutto fermo, si aspetta la cessione

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha parlato in diretta all’emittente satellitare spiegando proprio quella che è la situazione del Napoli e come si svilupperà il mercato degli azzurri da qui alle prossime settimane: “Sono già arrivati Rafa Marin e Buongiorno e con loro è stato sistemato un reparto che aveva bisogno di interventi”, ha spiegato Marchetti.

“Ora il mercato girerà tutto attorno alla cessione di Osimhen – ha proseguito il giornalista – ed eventualmente quella di Lindstrom per il nuovo 3-4-2-1″, le sue parole. Marchetti ha poi proseguito dando una chiave di lettura anche all’operato sul mercato fino a questo momento: “Le necessità del Napoli sono state assolte, è stata puntellata la difesa che aveva bisogno di interventi con giocatori di qualità e prospettiva grazie a investimenti anche importanti”, le sue parole in diretta. Situazione che andrà evolvendosi con il passare dei giorni.