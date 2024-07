Ostigard, nuova offerta dalla Serie A: spunta la decisione del Napoli

C’è una nuova offerta dalla Serie A per Leo Ostigard: trapela anche la decisione del Napoli in merito al futuro del norvegese.

Il Napoli dovrà ricostruire dopo la scorsa stagione deludente. Gli arrivi di Antonio Conte sulla panchina e di Giovanni Manna come direttore dell’area tecnica avranno proprio l’utilità di ripartire da 0 e ricominciare con delle nuove figure altamente preparate. Grandi saranno, così, gli investimenti sul calciomercato. Ad essere particolarmente coinvolto in primis è stato il reparto difensivo: già ufficiali gli arrivi di Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, si aspettano invece le visite mediche di Alessandro Buongiorno.

Tali acquisti porteranno, chiaramente, anche a qualche addio nel reparto arretrato. In particolare, si discute del futuro di Leo Ostigard, il quale era in partenza già a gennaio nell’ambito di uno scambio con Nehuen Perez. La grande prestazione del norvegese nella trasferta contro la Lazio convinse poi la dirigenza a puntare ancora su di lui, ma, nonostante ciò, non ha ricevuto molto spazio nelle partite rimanenti.

Ostigard, novità sul futuro

Le indiscrezioni di mercato chiariscono come, sicuramente, Ostigard non sia un incedibile in questa squadra. L’edizione odierna di Tuttosport ha aggiunto anche di un forte interessamento dalla Serie A: si tratta di quello del Genoa, squadra da cui gli azzurri lo acquistarono nell’estate del 2022.

Secondo il quotidiano, la scelta del club azzurro sarebbe molto chiara: Ostigard sarebbe in cima alla lista dei partenti. Il giocatore preferirebbe restare in Italia e, così, l’interesse del Genoa lo alletterebbe molto. Ancora da trovare, però, l’accordo con il Napoli, dato che gli azzurri continuano a chiedere almeno 10 milioni per lasciarlo partire, mentre il Genoa vorrebbe chiudere intorno ai 7.

La trattativa proseguirà, sicuramente ci saranno sviluppi al riguardo. Sembrerebbe arenata, infatti, la pista Torino per il futuro di Ostigard: anche qui, si era provato ad inserirlo in uno scambio nell’ambito della trattativa per Buongiorno, poi chiusa senza alcuna contropartita tecnica.

Di sicuro, comunque, almeno uno dei difensori centrali che hanno fatto parte del pacchetto arretrato della scorsa stagione dovrà lasciare il club, con Ostigard che sembra in cima per motivazioni legate ad una maggiore monetizzazione della sua cessione. Non sembra, invece, al momento esserci l’intenzione di liberarsi subito a titolo definitivo di Natan, il quale al massimo potrebbe partire solo in prestito. Ancora poco chiaro il futuro di Juan Jesus, quasi sicura, infine, la permanenza di Amir Rrahmani, con la speranza che possa tornare ai livelli mostrati nella stagione dello Scudetto al fianco di Kim.