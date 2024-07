Hermoso possibile dopo le cessioni: novità su Juan Jesus, piace a tre squadre di Serie A

Il calciomercato del Napoli può riservare ancora sorprese in difesa, Mario Hermoso resta un obiettivo ma serve prima qualche cessione.

Sono giorni molto caldi per il calciomercato del Napoli. A poche ore dall’inizio del ritiro a Dimaro-Folgarida, la dirigenza lavora a pieno ritmo per fornire ad Antonio Conte tutti i rinforzi richiesti. Già acquistati Rafa Marin e Spinazzola, mentre per Buongiorno è davvero questione di ore.

Il Napoli non molla Mario Hermoso, ma servono prima delle cessioni

Eppure in difesa potrebbero esserci altre novità. Come riporta il Corriere dello Sport, Mario Hermoso – rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid – resta un obiettivo del club partenopeo:

“Lo svincolato Mario Hermoso, a esempio, non è mai del tutto uscito dai radar, ma al momento è solo un’idea sullo sfondo. Prima le cessioni, poi eventualmente potrà tornare a essere un’opportunità qualora fosse ancora libero sul mercato”.

Juan Jesus piace a Venezia, Genoa e Parma

Prima di poter procedere all’acquisto servirà sfoltire il reparto arretrato, dove ci sono ancora giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico del Napoli. In uscita c’è anche Juan Jesus, fortemente voluto ai tempi da Luciano Spalletti, ma che ora non sembra essere una priorità per Conte. Sulle tracce del brasiliano si sono mosse tre squadre: Genoa, Venezia e Parma hanno effettuato un sondaggio.

In uscita anche Leo Ostigard, che piace proprio al Torino dal quale il Napoli ha prelevato Buongiorno per quasi 40 milioni di euro; mentre Natan potrebbe far ritorno in Brasile, magari in prestito.