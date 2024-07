Nuovo ingresso nello staff di Antonio Conte al Napoli, il tecnico ha portato con sé una vecchia conoscenza di Allegri e Sarri.

La New Era del Napoli è decisamente cominciata. Dopo la deludente stagione passata, culminata con il decimo posto in classifica in Serie A, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di resettare tutto e affidarsi al miglior allenatore libero in circolazione: Antonio Conte. La trattativa non è stata semplice, ma alla fine il numero uno del club azzurro è riuscito a mettere sotto contratto (fino al 30 giugno 2027, ndr) uno dei migliori tecnici in circolazione.

Antonio Conte è garanzia di impegno, lavoro, dedizione, ma soprattutto di risultati. Quelli che sono mancati nell’ultima annata ai partenopei. De Laurentiis sa bene, però, che per far ripartire il Napoli non serve solo l’ingaggio di Conte, ma anche mettergli a disposizione tutto ciò che serve per rendere al massimo. Non stiamo parlando soltanto di calciatori, ma anche di collaboratori validi, il famoso staff tecnico.

A tal proposito, allo staff di Antonio Conte, si aggiunge una nuova figura. Stando a quanto raccolto in esclusiva dal giornalista Marco Giordano per SpazioNapoli, Giuseppe Maiuri è stato ingaggiato come nuovo match analyst del club partenopeo.

Chi è Giuseppe Maiuri, la carriera del nuovo match analyst del Napoli di Conte

Classe 1990, Giuseppe Maiuri può contare su esperienze di un certo livello tra Juventus, Marsiglia e Lazio. Tutti club di un certo prestigio. Napoletano di nascita e giovanissimo (ha solo 33 anni, ndr), Maiuri comincia l’avventura di match analyst nella stagione 2018/2019 entrando a far parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Nonostante la separazione a fine stagione – culminata comunque con la vittoria dello scudetto – Maiuri rimane in bianconero fino alla stagione 2021/22, facendo parte degli staff di Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. Nella stagione 2022/23 segue Igor Tudor, conosciuto proprio alla Juventus quando entrambi erano membri dello staff di Pirlo, al Marsiglia. Un anno in Francia e poi fa ritorno in Italia, alla Lazio, dove segue ancora Tudor. Ci resta però pochi mesi, visto che il tecnico croato ha sciolto il suo accordo con i biancocelesti.

Conte non si è lasciato sfuggire l’opportunità di lavorare con un giovane match analyst ma già con le idee molto chiare. Inizia, dunque, la nuova avventura all’ombra del Vesuvio, pronto a mettersi a disposizione del nuovo tecnico del Napoli. Lascia invece l’azzurro Simone Beccaccioli, match anlyst dei partenopei dal 2021 al 2024, che intanto ha già trovato squadra, accasandosi alla Roma con Daniele De Rossi.