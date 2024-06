Staff Conte, decisi i collaboratori al Napoli: dal vice Stellini a Oriali, tutti i nomi

Il Napoli sta per mettere a punto l’ingaggio di Antonio Conte, intanto l’allenatore ha scelto i membri dello staff che faranno da collaboratori.

Manca sempre meno all’annuncio di Antonio Conte come prossimo allenatore del Napoli. Dopo la clamorosa debacle dell’ultima stagione, Aurelio De Laurentiis non ha voluto correre rischi. Dopo i fallimenti con Garcia, Mazzarri e Calzona, il presidente ha preferito puntare sull’usato sicuro (e costoso) chiamato Antonio Conte. Il tecnico rappresenta una garanzia di risultati, così come chiaramente dice la sua carriera, tant’è che in città si respira un’aria totalmente nuova. Depressione e delusione hanno lasciato spazio all’entusiasmo, con i tifosi azzurri che non vedono l’ora di poter abbracciare il nuovo allenatore, facendogli assaporare il calore di Napoli.

Staff Antonio Conte, tutti i collaboratori al Napoli

In attesa dell’annuncio ufficiale, il club e l’allenatore hanno messo a punto tutto lo staff tecnico che accompagnerà Antonio Conte nell’avventura al Napoli. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, sono stati confermati tutti i collaboratori storici, con la sola novità di Elvis Abbruscato. Ecco quanto evidenziato

Conte lunedì mattina firmerà il contratto con cui si legherà al Napoli fino al 30 giugno 2027. Tre anni secchi e un totale di 18 milioni netti di stipendio (esclusi i ricchi bonus — altri 3 milioni — per la vittoria dello scudetto e il raggiungimento della zona Champions), senza alcuna clausola di uscita. Raggiunto anche l’accordo con i 5 componenti dello staff tecnico: il fratello dell’allenatore pugliese e match analyst Gianluca, il fidatissimo team manager Gabriele Oriali, il vice Cristian Stellini, il preparatore atletico Costantino Coratti ed Elvis Abbruscato, che avrà compiti di raccordo pure con il settore giovanile.

Per ora dovrebbero essere questi gli elementi scelti da mister Conte come suoi collaboratori, al quale potrebbero comunque aggiungersene altri. Ad esempio il preparatore atletico Francesco Sinatti, che potrebbe curare la preparazione con Coratti (si occupa della forza e in passato ha sempre collaborato con il compianto Gian Piero Ventrone nello staff di Conte, ndr), così come l’altro preparatore Francesco Cacciapuoti o il preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez.

Interessante notare la novità Elvis Abbruscato, per la prima volta aggregato allo staff di Antonio Conte. Potrebbe avere un ruolo da raccordo con il settore giovanile, dove potrebbero tornare anche Gianluca Grava e Beppe Santoro, uomini di fiducia del club e di De Laurentiis, che sicuramente continueranno a lavorare per la SSC Napoli.