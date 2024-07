Calciomercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: spunta l’erede di Simeone

Giovanni Simeone potrebbe lasciare Napoli nelle prossime settimane: c’è un nome nuovo finito nella lista di Davide Manna per l’attacco.

Il Napoli sta lavorando per costruire una rosa competitiva. Antonio Conte ha chiarito fin da subito che vuole riportare la squadra partenopea a lottare ogni anno per obiettivi importanti, messaggio accolto con favore dalla piazza soprattutto dopo l’annata nefasta vissuta negli scorsi mesi. In queste ore la società ha già ufficializzato due acquisti: Leonardo Spinazzola e Rafa Marin sono i primi nomi del nuovo ciclo targato Conte.

Abile Davide Manna a lavorare su questi due profili, riuscendo a chiudere i colpi prima del ritiro di Dimaro. Ora il nuovo colpo, con Alessandro Buongiorno che sembra destinato a diventare il terzo colpo di questi primi mesi estivi. Una tempistica molto positiva da parte del club azzurro, con Manna che sta continuando a seguire diversi profili che potrebbero diventare acquisti concreti con il passare delle settimane.

Sistemata la difesa con Rafa Marin e Buongiorno, qualcosa andrà mosso anche in attacco. Da capire ovviamente quello che sarà il destino di Victor Osimhen, con il nigeriano seguito con attenzione da alcuni club dell’Arabia Saudita che avrebbero le possibilità economiche necessarie a pagare la clausola rescissoria dalla quale Aurelio De Laurentiis non vorrebbe discostarsi. Oltre al bomber titolare (Lukaku resta un nome caldo) c’è anche da capire chi prenderà il ruolo di secondo.

Mercato Napoli, spunta Denkey: è sulla lista di Manna

In questi giorni Giovanni Simeone è stato accostato alla Lazio come possibile sostituito di Ciro Immobile, con quest’ultimo ormai diretto in Turchia sponda Besiktas. Dovesse concretizzarsi quest’affare, si aprirebbe in casa Napoli la posizione di vice centravanti, ed i nomi anche in questo caso non mancano.

Secondo quanto riportato da ‘TMW’, uno dei nomo finiti sulla lista di Davide Manna è quello di Kevin Denkey, attaccante del Cercle Bruges che quest’anno ha fatto molto bene nel campionato belga: ben 27 gol segnati tra regular season e play off, appena 24 anni e margini di miglioramento enormi.

Sarebbe un profilo adatto anche per caratteristiche a quello che vorrà essere il gioco di Conte: il Napoli ci sta pensando e lo ha inserito tra i profili idonei. L’affare potrebbe chiudersi – si legge – sui 15 milioni di euro, cifra che rientra pienamente nei parametri della squadra partenopea. Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera, il Napoli continua a lavorare senza sosta sul mercato.