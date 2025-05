De Bruyne al Napoli, l’ultim’ora dal Belgio: “Pronta un’offerta scritta. Lukaku e Mertens hanno…”

Il centrocampista si avvicina agli azzurri e arrivano importanti aggiornamenti anche dal Belgio: sarebbe pronta persino un’offerta scritta al giocatore. Tutti i dettagli

Sono ore incredibilmente calde quelle che stanno vivendo i tifosi del Napoli. Dalla serata di ieri, infatti, il tema principale di conversazione tra i sostenitori azzurri non è più solamente lo scudetto, ma anche il possibile arrivo di Kevin De Bruyne in estate.

Se da una parte, infatti, la squadra di Conte si sta giocando la vittoria del quarto titolo con 3 punti di vantaggio sull’Inter a 3 giornate dalla fine, dall’altra c’è un occhio apertissimo anche sul mercato. Sky Sport Italia ha lanciato una clamorosa bomba di mercato e, in queste ore ha confermato l’apertura di De Bruyne al Napoli, con tanto di viaggio di Giovanni Manna a Manchester.

Una trasferta confermata anche dal giornalista belga di Sky Sport CH Sacha Tavolieri, anche lui esperto di calciomercato. Come riferito sul proprio account X, il direttore sportivo degli azzurri avrebbe incontrato l’entourage di De Bruyne proprio negli scorsi giorni.

Lo stesso Tavolieri ha persino aggiunto che il centrocampista avrebbe avuto feedback positivi dai suoi connazionali Romelu Lukaku e Dries Mertens. Il primo gli ha potuto parlare del progetto attuale del Napoli, con il clima che si vive nello spogliatoio in questo finale di stagione da sogno e un Antonio Conte martellante in panchina.

Il secondo, diventato napoletano acquisito, gli ha potuto raccontare del calore di Napoli e della bellezza della città. Un modo anche per convincere la famiglia di De Bruyne, che avrà un ruolo determinante per firmare il contratto.

Secondo Tavolieri, al momento il quasi 34enne non aprirebbe ad altri club di Premier League per rispetto del Manchester City, squadra nella quale sarebbe voluto rimanere. Dopo 10 anni, però, i Citizens hanno deciso di non rinnovargli il contratto, lasciando il belga libero di firmare con qualsiasi squadra a suo piacimento.

Kevin De Bruyne’s representatives met Napoli’s sports director Giovanni Manna last week as called by @DiMarzio. De Bruyne’s keen on joining Italy after positive feedbacks with his Belgian teammates with Belgian Red Devil, Romelu Lukaku & Dries Mertens. Napoli’s supposed to… pic.twitter.com/VidSuxaCZZ

