Napoli, pressing sul top player di Serie A. Alvino lancia la bomba: “De Laurentiis pazzo di lui. Lo vuole”

Il patron dei partenopei avrebbe puntato un top player di Serie A per la prossima stagione: l’annuncio in diretta radio scalda i tifosi

Sono ore caldissime per i tifosi del Napoli, travolti da rumors di mercato che hanno del clamoroso. A meno di un mese dalla fine del campionato, con uno scudetto ancora da giocarsi punto a punto con l’Inter, le voci sulla prossima campagna acquisti estiva hanno iniziato a circolare senza sosta.

Caldissimo il nome di Kevin De Bruyne, che avrebbe già aperto al Napoli e che starebbe valutando concretamente un trasferimento in Italia dopo l’addio al Manchester City programmato per giugno. E poi Darwin Nuñez, per cui il Liverpool ha chiesto 55 milioni. L’alternativa è Jonathan David, a parametro zero, ma con qualche possibile intoppo legato alle commissioni.

Nomi che, però, arriverebbero in secondo piano per l’attacco, se il presidente De Laurentiis decidesse si spingere concretamente sull’acceleratore per un top player della nostra Serie A, che lui stesso in prima persona apprezzerebbe particolarmente.

Napoli su Lookman, piace a De Laurentiis: Alvino svela tutto

Il nome indicato è quello di Ademola Lookman, che risponde all’identikit dell’attaccante che il patron del Napoli vorrebbe portare in azzurro. Nel corso della diretta di Radio Kiss Kiss, Carlo Alvino ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, che aprono a uno scenario positivo in vista dell’estate.

Il noto giornalista, nel corso dell’appuntamento di Radio Gol per Radio Kiss Kiss ha dichiarato: