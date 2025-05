Napoli, idea Darwin Nunez: già arrivata la risposta del Liverpool. La cifra chiesta per la cessione

L’attaccante uruguaiano piace molto agli azzurri e dall’Inghilterra sarebbe già arrivata la risposta con la cifra necessaria per chiudere il colpo

Non solo De Bruyne, nelle ultime ore anche il nome di Darwin Nunez è diventato molto caldo in orbita Napoli. Il centravanti del Liverpool è in rotta di collisione con il club e, con ogni probabilità, lo lascerà al termine di questa stagione.

Prossimo ai 26 anni, l’ex Benfica potrebbe chiudere al terzo anno la sua esperienza nei Reds, con una Premier League appena conquistata e 40 gol e 26 assist in 140 presenze ufficiali. Non un bottino pessimo, ma neanche particolarmente entusiasmante. Soprattutto in questa stagione, il classe 1999 ha realizzato appena 7 gol e fornito 7 assist, davvero poco per un calciatore pagato ben 85 milioni di euro.

Darwin Nunez al Napoli, la risposta del Liverpool: quanto costa l’attaccante

Con l’uscita che appare imminente, nonostante un contratto in scadenza nel 2028, il Napoli ha ben pensato di approfittare della situazione. Secondo quanto riferito da TMW, il Liverpool avrebbe già persino comunicato la cifra richiesta per l’uruguaiano, che si aggirerebbe intorno ai 55 milioni di euro.

Una somma non da poco, che verrebbe ammortizzata dalla cessione di Victor Osimhen. L’alternativa a Darwin Nunez risponde al nome di Jonathan David. L’attaccante lascerà il Lille a parametro zero, ma su di lui pendono numerose difficoltà legate alle commissioni, che potrebbero rallentare l’operazione sia per il Napoli, che per l’Inter, sulle tracce del centravanti proprio come i partenopei.

Rumors che, al momento, servono a scaldare la piazza e a tenerla occupata in attesa delle prossime uscite in campo. Lo scudetto è ancora in bilico a tre giornate dalla fine e l’ansia tra i tifosi si nasconde a malapena.