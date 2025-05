De Bruyne al Napoli, Sky annuncia: “C’è l’apertura!”. Il nuovo retroscena su Manna

Il centrocampista belga avrebbe concretamente aperto al trasferimento in maglia azzurra: arriva un nuovo retroscena sul ds Manna

La notizia che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi del Napoli dalla serata di ieri è senza ombra di dubbio quella che vede Kevin De Bruyne come obiettivo concreto del club partenopeo. Secondo quanto fatto sapere da Sky Sport Italia nelle scorse ore, gli azzurri avrebbero realmente preso in considerazione l’idea di portare avanti una clamorosa trattativa in vista dell’estate.

De Bruyne lascerà il Manchester City a parametro zero alla fine di questa stagione. Il club inglese non ha voluto rinnovare il suo contratto, nonostante la volontà del calciatore. Dopo 10 anni esatti dal suo arrivo dal Wolfsburg, dunque, il belga dovrà dire addio alla squadra che lo ha reso grande e che lui ha migliorato con prestazioni da sogno, che lo hanno reso uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

De Bruyne al Napoli, Sky accende le speranze: cosa ha fatto Manna

Il prossimo 28 giugno, il centrocampista compirà 34 anni ed è reduce dalla stagione più difficile della sua carriera per colpa degli infortuni. Il suo score recita comunque 6 gol e 8 assist, ma il Manchester ha deciso di lasciarlo andare.

Secondo quanto riferito proprio in questi minuti dall’esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, De Bruyne avrebbe aperto concretamente al trasferimento in maglia Napoli.

In questi giorni starebbe valutando, insieme alla famiglia e all’entourage, l’effettivo passaggio in Italia. Il giocatore non vuole fare scelte affrettate, considerato che i suoi figli hanno vissuto tutta la vita a Manchester e altri club di Premier come il Liverpool sono interessati a lui.

Sempre secondo il collega, il Napoli sarebbe a lavoro da più di un mese per chiudere l’affare. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe preso un aereo per Manchester nelle scorse settimane per presentare il progetto sportivo al giocatore e conoscere le sue richieste.

La speranza dei partenopei è quella di convincere il belga, facendogli capire l’importanza che acquisirebbe in un progetto come quello del Napoli. Con la Champions League da disputare, l’idea di poter lottare per un altro scudetto e la piazza che lo renderebbe da subito idolo indiscusso.

La palla passerà quindi al giocatore e al suo team, che dovrà valutare la proposta economica. L’operazione resta complessa, ma non impossibile, anche grazie al lavoro di convincimento che potrebbe vedere come protagonisti Lukaku e Mertens, connazionali e legati al club per motivi diversi.