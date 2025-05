De Bruyne-Napoli, Pedullà sicuro: “Vi posso confermare una cosa”

Il centrocampista che lascerà il Manchester City sembra realmente più vicino ai partenopei, con il noto esperto di calciomercato che ha fornito importanti novità

Ancora novità in merito al passaggio di Kevin De Bruyne al Napoli. Il belga potrebbe concretamente firmare per gli azzurri in vista della prossima stagione. Un’ipotesi che sembra ancora un sogno per moltissimi tifosi, ma che sta acquisendo sempre più credito nelle ultime ore.

Proprio in questi minuti, da Sky Sport è arrivata la conferma dell’apertura di De Bruyne al Napoli, con tanto di retroscena legato a un viaggio fatto dal direttore sportivo Giovanni Manna verso Manchester per convincere il giocatore. Una partenza nelle scorse settimane, utile a capire le volontà del centrocampista, che starebbe discutendo con la sua famiglia e l’entourage per capire che strada prendere in vista dell’estate.

De Bruyne al Napoli, Pedullà conferma: i nuovi retroscena

Anche un altro esperto di calciomercato come Alfredo Pedullà è tornato sulla trattativa che sta accendendo questo inizio mese di maggio, l’ultimo di campionato. Nel corso di un intervento a Vikonos Web Radio/TV, il noto giornalista ha infatti dichiarato:

“La moglie di De Bruyne è stata a Napoli a visionare appartamenti, lo confermo nuovamente, da parte loro significa che c’è disponibilità a parlarne”.

Una prima conferma che aumenta le speranze nei tifosi. Subito dopo ha aggiunto:

“Quando guadagni 20 milioni l’anno, sei del ’91 e non hai avuto conferme dal City, o quei soldi li prendi in Arabia o cerchi di restare in Premier ma hai il marchio, e allora puoi guardarti intorno, c’è apertura e disponibilità a parlarne, certo un centrocampo con McTominay sarebbe devastante, bisogna comunque avere prudenza“.

Infine ha concluso con un’importante precisazione: