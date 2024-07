Chiesa, colpo di scena sul futuro: stop alla Roma e Conte gongola

Nuovo colpo di scena sul futuro di Federico Chiesa: la trattativa con la Roma subisce una battuta d’arresto, Conte ci spera

Il futuro di Federico Chiesa sta assumendo sempre di più l’aspetto di una telenovela. La Juventus ha deciso definitivamente di cederlo, viste le difficoltà dei mesi scorsi di arrivare al rinnovo e Thiago Motta che preferisce puntare su altri profili.

L’Europeo, giocato in modo poco esaltante – per usare un eufemismo -, non ha invogliato il Bayern Monaco a piazzare l’offensiva. Ma la Roma resta molto interessata al giocatore, Daniele De Rossi lo ritiene perfetto per il suo gioco e si è anche attivato per convincerlo ad accettare.

Tuttavia, Chiesa non ha ancora sciolto i dubbi sul futuro. Quello che è chiaro è che anche il Napoli è molto interessato. Nelle scorse settimane si era parlato addirittura di un possibile scambio con Giovanni Di Lorenzo che sarebbe andato alla Juve.

La situazione, però, è rientrata e la pace tra il capitano del Napoli e il club ha messo definitivamente a tacere le voci riguardo quest’operazione. Conte, però, non si è ancora rassegnato e vorrebbe che De Laurentiis facesse uno sforzo per acquistare Chiesa, che formerebbe un tridente da urlo con Kvaratskhelia – dichiarato incedibile – e il futuro centravanti del Napoli.

Chiesa non dà il suo sì alla Roma: Conte preme per averlo al Napoli

L’edizione online di ‘Repubblica’ ha fatto il punto sulla situazione: “Chiesa stoppa la Roma, almeno per il momento. L’esterno della Juventus partirà in ritiro e poi deciderà il futuro con calma. La Roma resta in contatto con Ramadani, suo agente, ed è pronta a venire incontro alle richieste del club bianconero da 25 milioni tra parte fissa e bonus, ma serve prima il sì di Chiesa che non è ancora arrivato“.

Un ‘sì’ che non è ancora arrivato, come spiega il quotidiano: “Il tormentone Chiesa continuerà, la Roma attende e Antonio Conte preme per averlo al Napoli. Ma serve prima la cessione di uno tra Kvaratskhelia e Politano, così come quella di Osimhen per l’arrivo di Lukaku“.

Non resta che attendere per capire quale sarà la decisione di Chiesa. Di certo, la Roma ha qualche carta in più visto che non deve cedere nessuno per avanzare con decisione verso il suo acquisto. D’altra parte, il Napoli deve prima far uscire qualcuno. Scontata la permanenza di Kvara, come annunciato anche da Conte in conferenza, mentre è da valutare il discorso relativo a Politano che però ha rinnovato a gennaio.