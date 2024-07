Assurdo Greenwood, 30 milioni più la metà sulla rivendita: accordo trovato!

Uno degli obbiettivi di mercato del Napoli, Mason Greenwood, sta per lasciare il Manchester Utd. Accordo trovato sulla base di 30 milioni più percentuale sulla rivendita

Il Napoli ha guardato con interesse in casa Manchester Utd, per l’attaccante inglese Mason Greenwood, giovane talento che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Getafe. Per la società partenopea, Greenwood sarebbe un rinforzo di qualità negli ultimi 30 metri, e il d.s. Giovanni Manna ha valutato, negli scorsi giorni, la possibilità di intavolare una trattativa con i Red Devils.

La concorrenza per il numero 12 è agguerrita, sia in Italia, sponda Lazio, che all’estero. Nelle ultime ore gli azzurri sembravano essersi defilati, e poco fa sono arrivati aggiornamenti importanti riguardo il futuro del calciatore: il Manchester Utd sembra essere pronto a cedere l’attaccante dopo aver ricevuto un’offerta importante da 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Calciomercato Napoli, sfuma Greenwood: accordo con il Marsiglia ad un passo

Mason Greenwood, uno dei profili accostati al Napoli nelle ultime settimane, è vicinissimo al trasferimento in Ligue 1. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X, i francesi dell’Olympique Marsiglia hanno ottenuto il via libera per l’acquisto del talento inglese, mentre si stanno discutendo i dettagli finali del contratto e del salario che percepirà una volta arrivato alla corte di Roberto De Zerbi. I Red Devils hanno accettato l’offerta da 30 milioni di euro dall’OM, ​​a cui si va ad aggiungere una clausola sulla futura rivendita tra il 40% ed il 50% circa, a favore degli inglesi. Il contratto, una volta definiti gli ultimi punti, legherà Greenwood ai francesi fino al giugno 2029.

Sfuma, dunque, un altro colpo in attacco per il Napoli. Dopo aver appreso in giornata del trasferimento di Nicolò Cambiaghi al Bologna per 10 milioni di euro, ora è la volta di Greenwood, che raggiungerà mister De Zerbi, appena sbarcato in terra francese e pronto a giocarsi le proprie carte in questa nuova avventura della propria carriera.

Il Napoli continua ad avere le mani legate, i colpi in attacco sono vincolati alla cessione di Victor Osimhen. Il bomber, come noto, è un sicuro partente, e finanzierà gran parte del mercato azzurro una volta volato via dal capoluogo campano, ma ad oggi nessun club ha presentato alla dirigenza partenopea un’offerta congrua.

Il mercato è ancora agli inizi, ma il valzer degli attaccanti potrebbe presto entrare nel vivo, e il presidente Aurelio De Laurentiis deve cedere il nigeriano più presto, prima che si definiscano tutti gli incastri delle punte europee.