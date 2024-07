Calciomercato Napoli, piaceva a Manna: appena acquistato in Serie A per 10 milioni

Sfuma un possibile colpo in entrata per il Napoli. Il calciatore, che piace tanto a Manna, sta per firmare con un altro club di Serie A

Il Napoli continua a lavorare a pieno regime per il mercato in entrata. Dopo aver svolto le visite mediche a Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, e con Alessandro Buongiorno ormai prossimo all’ufficialità, si continuano a pianificare i prossimi colpi per rinforzare la rosa a disposizione di mister Antonio Conte.

Il d.s. Giovanni Manna sta sondando vari terreni per arrivare ad un attaccante che possa ricoprire più ruoli negli ultimi trenta metri di campo. Diversi giovani interessanti sono finiti nella lista dei desideri partenopei, ma in giornata è arrivata una notizia inattesa, che riguarda uno di questi: il pupillo del giovane direttore, accostato agli azzurri da diversi giorni, sta per firmare con un altro club di Serie A.

Calciomercato Napoli, sfuma Cambiaghi: cessione al Bologna per 10 milioni di euro

Sfuma l’ipotesi Nicolò Cambiaghi al Napoli. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il giovane attaccante italiano è a un passo dal vestire la maglia del Bologna. Nelle ultime ore il club emiliano ha chiuso l’accordo con l’Atalanta, detentrice del cartellino, per l’acquisto del classe 2000.

L’intesa sarebbe stata trovata sulla base di un’offerta da 10 milioni di euro più bonus. Manca solo l’intesa tra il calciatore e la società rossoblù, che secondo il sito, dovrebbe essere facilmente raggiunta nelle prossime ore. Il 23enne è cresciuto tanto negli ultimi due anni vissuti con la maglia dell’Empoli, in prestito dalla Dea, e sembra ormai pronto per uno step in avanti per la sua carriera.

Il Napoli ci aveva fatto un pensiero, in virtù della possibile cessione di Jesper Lindstrom. Cambiaghi sarebbe stato un ottimo innesto sia come sostituto naturale del danese, sia come jolly d’attacco, da sfruttare a gara in corso. Il Bologna ha deciso di puntare forte sul talento dell’attaccante italiano, e ora il d.s. azzurro Manna ha il compito di trovare una valida alternativa, in sinergia con mister Conte.