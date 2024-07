ULTIM’ORA – Incontro tra De Laurentiis e Mario Giuffredi: novità su Di Lorenzo! (ESCLUSIVA)

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’agente Mario Giuffredi, ci sono novità importanti su capitan Di Lorenzo e Folorunsho.

Sono giorni caldissimi per il Napoli. No, non si parla del clima torrido che c’è in città, ma del calciomercato portato avanti dalla squadra azzurra. La dirigenza, con a capo il presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, vogliono regalare tutti i rinforzi richiesti dal nuovo allenatore, Antonio Conte.

Tant’è che in queste ore sono stati chiusi virtualmente i colpi Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, che in giornata hanno anche svolto le visite mediche di routine a Villa Stuart. Ormai restano soltanto gli annunci da fare, così come lo stesso riguarda Alessandro Buongiorno, difensore centrale che il Napoli si è assicurato pagando al Torino quasi 40 milioni di euro.

Ultime notizie Napoli, strada in discesa per la permanenza di Di Lorenzo e per il rinnovo di Folorunsho

Eppure Antonio Conte non ha chiesto solo nuovi acquisti, ma soprattutto non vuole che i migliori giocatori presenti in rosa lascino il Napoli. Tra questi ci sono Khvicha Kvaratskhelia e il capitano Giovanni Di Lorenzo. Per entrambi nelle scorse settimane c’erano stati rumors di cessioni, stoppati sul nascere dal tecnico nella conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale. E proprio sul terzino azzurro ci sono delle interessanti novità.

In giornata, infatti c’è stato l’ennesimo incontro tra il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, e l’agente del calciatore, Mario Giuffredi. Al summit era presente anche il d.s. Manna e – stando a quanto raccolto in esclusiva dal giornalista Marco Giordano per SpazioNapoli – si è trattato di un incontro molto cordiale nel quale si è parlato sostanzialmente di due argomenti:

La permanenza di Giovanni Di Lorenzo in azzurro;

Il rinnovo di contratto di Michael Folorunsho.

Per ora le parti stanno andando avanti con i dialoghi, il tutto in maniera estremamente serena. Possibile che un ulteriore meeting avvenga durante il ritiro di Dimaro, ma la strada verso il rinnovo di Folorunsho e la permanenza di Di Lorenzo sembra in discesa.

Ottime notizie, dunque, per il Napoli e soprattutto per Antonio Conte, che in vista del primo ritiro a Dimaro-Folgarida, con inizio l’11 luglio, dovrebbe avere una squadra completamente concentrata sui colori azzurri e calciatori pienamente convinti di voler riscattare l’ultima deludente stagione.

Dopo aver risolto il caso Di Lorenzo sarà la volta di Kvaratskhelia, con il georgiano che dovrà rinnovare il contratto a cifra decisamente diverse da quelle percepite attualmente. L’avvento di Antonio Conte ha dato una decisa sterzata alle ambizioni del Napoli e tutto ciò sta scatenando l’entusiasmo dei tifosi.