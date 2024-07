ULTIM’ORA- Napoli, è arrivato anche Rafa Marin a Villa Stuart (VIDEO)

A Villa Stuart è arrivato anche un altro neo acquisto del Napoli: è pronto alle visite mediche col club lo spagnolo Rafa Marin.

Giornata molto intensa in casa Napoli quella di oggi: sono in programma oggi infatti le visite mediche dei nuovi acquisti del Napoli Leonardo Spinazzola e Rafa Marin. Stamattina è stato il turno del terzino ormai ex Roma, che firmerà con il club azzurro a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il club allenato da De Rossi.

Questo pomeriggio, invece, è il turno del difensore spagnolo. Dopo un anno in prestito all’Alaves arriverà al Napoli dal Real Madrid a titolo definitivo, con diritto di recompra riservato al club blanco. In questi minuti proprio, il giocatore è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche.

Rafa Marin è a Villa Stuart (VIDEO)

Ad attenderlo fuori al centro medico, diversi addetti ai lavori e anche alcuni tifosi, con cui il giocatore ha anche scattato alcune foto. Segno di un entusiasmo, oramai, incontenibile intorno al nuovo Napoli guidato da Antonio Conte.

Il colpo, chiuso oramai da almeno una settimana, vedrà quindi nelle prossime ore anche la sua ufficialità. AE non è ancora finita: potrebbero arrivare già nella giornata di domani infatti le visite mediche del terzo acquisto azzurro, quello più costoso: dal Torino è pronto infatti a traferirsi al Napoli Alessandro Buongiorno.