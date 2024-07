Ultim’ora Lukaku, non solo Napoli e Milan: può tornare in una sua ex squadra!

Tiene banco il futuro di Romelu Lukaku: per l’attaccante belga, nel mirino del Napoli così come del Milan, potrebbe esserci un clamoroso ritorno al passato.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen, per cui non c’è ancora alcun club pronto a corrispondere per intero i 130 milioni di euro della clausola rescissoria per strapparlo al Napoli, in casa azzurra non si aspetta altro di capire chi potrebbe sostituirlo. Tanti i nomi accostati al club di Aurelio De Laurentiis ormai già da mesi, con una pista che, soprattutto dal punto di vista del tecnico Antonio Conte, sembra essere prioritaria su tutte le altre. Non è affatto un mistero che Romelu Lukaku sia finito nel mirino di Giovanni Manna, anche se il Milan è comunque vigile per capire la fattibilità dell’operazione con il Chelsea, che intanto spinge per cederlo a titolo definitivo.

Soluzione, quest’ultima, che non scalda più di tanto la concorrenza, anche se l’obiettivo del club londinese è quello di massimizzare il più possibile dalla sua partenza, con la speranza che qualche altro club possa inserirsi per lui. A tal riguardo, la notizia riportata da calciomercato.it desta molto scalpore: secondo il portale, infatti, su di lui ci sarebbe anche il Manchester United, club in cui ha già militato prima della sua avventura all’Inter.

Ultime calciomercato Napoli, sorpresa United per Lukaku: la situazione

Il Manchester United potrebbe essere il colpo di scena totalmente a sorpresa per Romelu Lukaku, attaccante candidato a sostituire Victor Osimhen in casa Napoli, per volontà soprattutto del tecnico del club partenopeo Antonio Conte.

A fare il punto della situazione è il portale calciomercato.it, secondo cui il belga sarebbe l’alternativa a Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna per cui il club di Manchester è pronto a pagare la clausola. Per Lukaku si tratterebbe di un clamoroso ritorno dopo la cessione dell’estate del 2019 all’Inter, anche se la priorità per i Red Devils sembra quella di puntare sull’attaccante ex Bayern Monaco, che ha una clausola rescissoria pari a 40 milioni di euro. Tale cifra, anche unita alle commissioni, non spaventerebbe lo United, a differenza del Milan che, a questo punto, sta cercando di capire con il Chelsea se ci sono i margini per strappare Lukaku a condizioni favorevoli. Il Napoli di Antonio Conte, intanto, attende, pur consapevole che bisognerà aspettare per capire se i Blues cederanno per quanto concerne le loro pretese in termini economici.