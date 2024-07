Osimhen, il Napoli apre allo sconto: “ADL non scenderà sotto questa cifra”

Continua a tenere banco il futuro di Victor Osimhen: al momento, nessun club ancora non si è fatto avanti per pagare per intero l’importo della clausola rescissoria.

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? L’attaccante del Napoli è da tempo al centro di diversi rumors, con la decisione di lasciare il club azzurro che ormai è nota da tempo. Mancano però dettagli in merito a quella che può essere la possibile destinazione del nigeriano, che spera in una chiamata della Premier League. Dall’Inghilterra, però, non ci sono segnali concreti, motivo per cui c’è ancora tanto da scoprire in queste settimane in merito alle sorti dell’ex bomber del Lille e del Wolfsburg.

Ciò che sembra fuori discussione è la presenza della clausola rescissoria presente nel contratto prolungato lo scorso dicembre, pari a 130 milioni di euro circa. Insomma, chi vorrà assicurarsi il suo cartellino, dovrà versare nelle casse della squadra del presidente Aurelio De Laurentiis la medesima cifra. Conscio, evidentemente, del fatto che sarà difficile trovare acquirenti a tale somma, è probabile che il numero uno azzurro possa anche abbassare le sue pretese. In ogni caso, stando a quanto ricostruito da SportMediaset, il patron è stato chiaro: non si scende al di sotto della tripla cifra per lasciar partire Victor Osimhen.

Notizie mercato Napoli, bastano 100 milioni per Osimhen? Le ultime sul nigeriano

Victor Osimhen e un futuro ancora tutto da scrivere. La situazione legata alle sorti dell’attaccante del Napoli non è chiara, motivo per cui il tutto va tenuto con attenzione sott’occhio.

A fare il punto della situazione è il portale di SportMediaset, secondo cui De Laurentiis potrebbe aprire allo sconto sulla clausola di 130 milioni di euro, senza tuttavia scendere dal tetto della tripla cifra. Secondo quanto svelato dalla medesima fonte, la cifra della clausola è ritenuta alta da club anche importanti come Arsenal, Chelsea, United e Paris Saint Germain. De Laurentiis, di conseguenza, potrebbe ascoltare offerte anche inferiore ai 130 milioni, ma comunque non al di sotto dei 100 milioni.

Servirà dunque una cifra importante anche nel caso in cui il numero uno azzurro dovesse decidere di accettare offerte anche inferiori alla clausola rescissoria. Frattanto, lo scenario è ancora tutto da chiarire, il tutto mentre manca poco meno di una settimana dal raduno prima della partenza del ritiro di Dimaro, in Val di Sole. Se nulla dovesse cambiare, anche Osimhen sarà costretto a salire in Trentino con la squadra, in attesa di novità sul suo futuro.