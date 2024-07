Quale futuro per Di Lorenzo? Giuffredi svela tutta la verità: parla in conferenza

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo è diventato un rebus totale per il Napoli: il suo agente, Mario Giuffredi, svelerà tutto in conferenza.

Il difensore e capitano del Napoli è stato al centro di grosse discussioni in questo ultimo periodo, a causa delle dichiarazioni molto forti del suo procuratore circa il suo futuro al Napoli. Si è parlato tutti i giorni di addio, di possibili accordi con la Juventus, di scambi con i bianconeri pur di portarlo via dai colori azzurri, ma tutto ha creato un clima di forte distacco tra il capitano dello Scudetto e il popolo napoletano.

Ora è tempo di provare a ricucire la ferita creata nei giorni scorsi, è tempo di capire quale sarà realmente il futuro di Di Lorenzo: con la fine dell’Europeo si entra nel vivo delle discussioni sul da farsi.

Futuro Di Lorenzo: Giuffredi parlerà in conferenza stampa

Dopo tante parole, tante critiche e un Europeo giocato malissimo da parte del numero 22 del Napoli, ora Giovanni Di Lorenzo è in vacanza per recuperare le energie prima di tornare in campo e rimettersi in sesto. Se lo farà con il Napoli di Antonio Conte, che ha espresso la ferma volontà di trattenerlo, lo ha fatto al calciatore, al suo agente e anche alla stampa durante la presentazione, o con un altro club non è ancora certo ma martedì prossimo arriveranno importanti novità sul suo futuro.

L’agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha indetto una conferenza stampa dove spiegherà per filo e per segno la situazione del capitano del Napoli e darà anche delucidazioni sul suo futuro. Secondo quanto riferisce Kiss Kiss Napoli, infatti, l’agente del calciatore azzurro è pronto a svelare tutto.

In mattinata vi abbiamo raccontato in esclusiva che tra Di Lorenzo e il Napoli c’è un clima molto più sereno rispetto a qualche settimana fa. Il presidente De Laurentiis ha sentito privatamente il capitano del Napoli che gli ha spiegato tutti i suoi malumori e tutte le sue difficoltà. Non c’era mai stato alcun contatto durante le polemiche che sono nate.

Il difensore azzurro, però, ha però apprezzato l’atteggiamento del presidente che ha ammesso di aver lasciato “solo” il calciatore nella passata stagione, senza mai un segnale di conforto e un gesto di forza. Oltre a ciò, nella telefonata che c’è stata, De Laurentiis ha ribadito la volontà di puntare ancora sul calciatore. Al momento, il clima è apparso molto disteso e cordiale tra le parti e quindi la conferenza di Giuffredi potrebbe confermare ufficialmente la permanenza di Di Lorenzo al Napoli.