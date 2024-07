Di Lorenzo, nuovo contatto con la società: svelata l’ammissione di De Laurentiis – ESCLUSIVA

Sono giorni caldissimi per il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli circa il futuro del calciatore.

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo continua a tenere banco nelle ultime ore. L’Europeo con l’Italia è terminato, motivo per il quale è giunto il momento di focalizzarsi sul mercato. La situazione legata al capitano è tutt’altro che semplice, vista la richiesta di cessione presentata diversi giorni fa. Tale scelta, ha di fatto “gettato” sul club un vero e proprio allarme in vista della prossima stagione. Non a caso, è intervenuto anche Antonio Conte in prima persona.

A distanza di alcuni giorni, però, la situazione sembrerebbe essere “rientrata”, almeno apparentemente. Non a caso, sono andati in scena già due incontri importanti per riuscire quantomeno a ricucire la spaccatura tra il calciatore e la società. Le parti si son parlate e hanno provato ad avvicinarsi il più possibile, ancor più per riuscire ad allontanare le possibili acquirenti come ad esempio la Juventus di Giuntoli.

Di Lorenzo, nuovo contatto con De Laurentiis: le parti sono più vicine

Tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli potrebbe tornare il sereno nelle prossime settimane. Come riportato da Marco Giordano in esclusiva per SpazioNapoli, sarebbe andato in scena un nuovo contatto tra il calciatore e Aurelio De Laurentiis. I due protagonisti non si sentivano da diverse settimane, mai nessun contatto durante la burrasca. Il capitano azzurro ha però apprezzato l’atteggiamento del patron, il quale ha ammesso di aver lasciato solo il giocatore nella passata stagione. Oltre a ciò, il numero uno del club ha ribadito la volontà di puntare ancora sul calciatore. Al momento, il clima è apparso molto disteso e cordiale tra le parti.

A questo punto, è possibile ipotizzare una possibile permanenza a Napoli. Il difensore azzurro è un perno chiave nello scacchiere di Antonio Conte, motivo per il quale non è da prendere in considerazione una possibile cessione. Nelle ultime settimane, son tante le big che hanno manifestato interesse nei confronti del calciatore, su tutte la Juventus di Cristiano Giuntoli. L’ex DS partenopeo sperava di mettere a segno un colpo importante visti anche gli ottimi rapporti con il diretto interessato.

Al momento, però, la musica appare ben diversa. Infatti, la società azzurra non vuole assolutamente cedere Giovanni Di Lorenzo e starebbe lavorando in vista dei prossimi mesi. Inoltre, anche Antonio Conte non ha alcuna intenzione di perdere una pedina cruciale in difesa e non solo.